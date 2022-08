“Troina amianto free”: riaperti i termini per lo smaltimento gratuito dalle abitazioni

Riaperti, fino a mercoledì 31 agosto prossimo, i termini per accedere a “Troina amianto free”, il progetto avviato nel 2019 dall’amministrazione comunale per lo smaltimento gratuito dell’amianto dalle abitazioni, rivolto a tutti i cittadini che ne facciano apposita richiesta. A renderlo noto il sindaco Fabio Venezia.

“Ad oggi – spiega – attraverso questo importante progetto, il Comune di Troina ha rimosso gratuitamente manufatti in amianto in circa 70 abitazioni, dando un notevole contributo sul versante del rispetto ambientale e della tutela della salute dei cittadini. Abbiamo stanziato ulteriori somme nel bilancio comunale, che ci consentiranno di smaltire ulteriori serbatoi idrici, canne fumarie e pannelli in eternit. Contiamo, nel prossimo triennio, di far diventare Troina un Comune ‘eternit free’”.

Possono presentare istanza i cittadini proprietari di immobili a uso civile del territorio comunale che intendano provvedere allo smaltimento di coperture, canne fumarie, serbatoi idrici e similari, presenti nei propri fabbricati, esclusi gli interventi di rimozione, che saranno invece a totale carico dei richiedenti. Ciascun cittadino può effettuare una richiesta per ogni anno di smaltimento di un solo manufatto, attraverso l’apposita modulistica, scaricabile dal sito istituzionale dell’ente www.comune.troina.en.it , che dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 13 di mercoledì 31 agosto prossimo all’ufficio protocollo o, via pec, all’indirizzo comunetroina@legalmail.it .

Tra tutte le domande pervenute nei termini e complete delle informazioni sul fabbricato e sull’edificio da smaltire, verrà stilata una graduatoria che terrà conto della priorità acquisita dall’ordine cronologico di arrivo e delle precedenti istanze ancora in corso di smaltimento.

Il Comune, compatibilmente con le risorse inserite in bilancio, incaricherà un’apposita ditta specializzata per lo smaltimento dell’amianto e comunicherà il giorno prestabilito per il prelievo del manufatto con congruo anticipo ai richiedenti, che dovranno smontare e far trovare, a proprie cure e spese, i manufatti al pian terreno dell’immobile, adottando tutti gli accorgimenti e le precauzioni previsti dalla norma in materia di rimozione dell’amianto.