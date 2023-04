Troina: Alfio Giachino ufficializza la candidatura a sindaco

L’attuale vicesindaco di Troina Alfio Giachino sarà il candidato sindaco della coalizione “Troina Bene Comune” formata dal Partito Democratico, dal gruppo politico “Idee in Comune” e dal Partito Socialista. Ingegnere civile, anni 44, Giachino nella consiliatura 2013/18 ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio comunale e nella seconda amministrazione Venezia il ruolo di vicesindaco con delega ai lavori pubblici.

“Il mio impegno politico per Troina è stato sempre animato da entusiasmo e passione – ha comunicato -. Questa volta, però, all’entusiasmo e alla passione si è affiancato il peso di una scelta così delicata, fonte di responsabilità e di cui conosco la complessità. Per me accettare di candidarmi significa scegliere, ancora una volta, di avere Troina come priorità assoluta, significa scegliere di essere disposto ad assumere un impegno totalizzante e prevalente su tutti gli altri ambiti della mia vita. In continuità con quello che abbiamo fatto in questi ultimi 10 anni, proverò a mettere a disposizione le competenze e le esperienze maturate. Spero di poter avere la fiducia della nostra città”.