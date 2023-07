Troina: al via l’iniziativa #giovaniateatro

Un abbonamento gratuito per i giovani che non abbiano ancora compiuto il 36º anno d’età. È #giovaniateatro, l’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale di Troina in vista di “Mythos Troina Festival”, la IIIª rassegna teatrale sul mito classico e contemporaneo, patrocinata dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), che andrà in scena dal 7 al 28 luglio prossimo alla Radura del Villaggio Cristo Redentore dell’Oasi Maria Santissima.

PUBBLICITÀ

A renderlo noto l’assessore allo spettacolo Salvuccio Siciliano.

PUBBLICITÀ

“L’idea – spiega – nasce dalla volontà di fare avvicinare e appassionare i giovani al teatro e alle sue rappresentazioni classiche. In un periodo in cui la cultura viene vista come un peso e un’attività noiosa, noi invece pensiamo che essa sia motore di crescita e fonte di conoscenza della realtà per la vita di ogni essere umano”.

Per prenotare e ottenere l’abbonamento, per cui è stato messo a disposizione un numero limitato, è necessario fare espressa richiesta compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale www.comune.troina.en.it e consegnarlo, con allegato documento d’identità, al protocollo generale dell’ente in via Graziano n°4 o, in alternativa, per e-mail all’indirizzo staff@comune.troina.en.it o tramite WhatsApp al numero +39 331 4675 445, entro e non oltre le ore 13 di venerdì 7 luglio.

L’abbonamento, interamente gratuito, sarà valido per l’intera rassegna.