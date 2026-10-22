Troina, al via lavori di manutenzione stradale per quasi 3 milioni di euro

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Sono stati ufficialmente avviati in questi giorni, dopo l’espletamento della gara d’appalto, gli interventi di manutenzione straordinaria e di rifacimento del manto stradale di diverse aree del centro urbano. I lavori saranno interamente realizzati con un maxi-finanziamento di 2.998.800,00 euro, ottenuto dal Comune nel 2025 grazie alla partecipazione a un avviso pubblico regionale con un proprio progetto esecutivo.

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Le attività principali riguarderanno la stesura del nuovo asfalto in numerose arterie cittadine, il rifacimento totale di piazza Martiri d’Ungheria e la manutenzione specialistica della pavimentazione in porfido di via Garibaldi.

Il cronoprogramma prevede inoltre che le attività proseguano nelle prossime settimane, compatibilmente con le condizioni meteo, per poi completarsi in primavera, quando si procederà anche al rifacimento complessivo della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.

“Credo che un lavoro di manutenzione stradale del centro urbano così corposo non abbia precedenti nella storia del nostro Comune – dichiara con soddisfazione il sindaco e assessore ai lavori pubblici, Alfio Giachino -. In realtà, eravamo pronti a partire con il cantiere già da diversi mesi. Abbiamo voluto attendere strategicamente che Enel e Fibercop completassero i rispettivi interventi di interramento dei cavi e della fibra ottica sul territorio comunale. Questa scelta, dettata dal buon senso e dal rispetto del denaro pubblico, eviterà che le strade appena asfaltate debbano essere nuovamente manomesse o danneggiate per successivi interventi sotto la sede stradale”.