Troina: al via la XXVVIII sagra della “Vastedda cu sammucu”

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Tutto pronto per l’avvio della XXVIII Sagra della “vastedda cu sammucu”, la kermesse che sabato 13 e domenica 14 giugno celebrerà una delle eccellenze gastronomiche e culinarie più identitarie e amate della città e della Sicilia intera.

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Dopo aver svelato il ricco cartellone di appuntamenti, che faranno da corollario alla gustosa e soffice focaccia farcita di tuma e salame e cosparsa di fragranti fiori di sambuco, l’amministrazione comunale annuncia le ultime novità di un’edizione che si preannuncia già storica a partire dai numeri.

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Quest’anno saranno ben 60 i partecipanti complessivi che animeranno il percorso degli stand della Sagra, allestito lungo le vie Nazionale, Umberto e piazza Giacomo Matteotti. Un’adesione in netta crescita rispetto alle edizioni precedenti, tra cui figurano 7 produttori locali di vastedda, affiancati da quelli di prodotti tipici locali, hobbisti, artigiani e associazioni del territorio, pronti a offrire ai visitatori il meglio delle tradizioni troinesi.

Ad accompagnare e guidare i turisti ci sarà una costante filodiffusione lungo tutto il tragitto e la diretta radiofonica a cura di Radio TRC, che racconterà in tempo reale l’atmosfera della festa. La sagra si conferma inoltre un evento per tutte le età: grande spazio sarà dato alla riscoperta dei giochi popolari e tradizionali e all’intrattenimento per i più piccoli con un’area dedicata ai giochi gonfiabili gratuiti. Per gli amanti della natura e della cultura, sono confermate le escursioni e il trekking guidato dal CAI, oltre all’apertura straordinaria con orario continuato (10.00-19.30) del Sistema Museale Troinese, inclusa la celebre mostra fotografica di Robert Capa.

La vera sorpresa di quest’anno riguarda i più giovani e la “generazione Z”: domenica 14 giugno, a partire dalle ore 10:30, piazza Matteotti si trasformerà nel “Morning Club”. Un format innovativo che unisce il gusto della tradizione a un’atmosfera diurna da club, dove sarà possibile gustare la vastedda con un originale aperitivo ritmato dai dj-set di Rawbertø e Flavio Siciliano.

La musica proseguirà poi nelle serate con gli attesi show di Similaura e Renée La Bulgara il sabato, e il grande spettacolo Folk in piazza la domenica.

“Siamo orgogliosi di presentare ai cittadini e ai turisti un’edizione della Sagra che supera ogni record precedente in termini di adesioni e varietà dell’offerta – dichiara l’assessore al turismo e agli eventi Salvuccio Siciliano -. La risposta dei nostri 7 produttori e dei 60 partecipanti complessivi dimostra la vitalità del nostro tessuto sociale ed economico. Questa manifestazione non è soltanto un momento di festa e di folklore, ma rappresenta un’occasione straordinaria per far conoscere il nostro splendido territorio a livello regionale, fungendo da vero e proprio volano di sviluppo per la nostra economia locale. Quest’anno, inoltre, abbiamo voluto lanciare un segnale forte di inclusione generazionale: con il ‘Morning Club’ e i dj-set della domenica mattina vogliamo dimostrare che la tradizione non è un concetto vecchio, ma un patrimonio che può dialogare con i giovani, rendendoli protagonisti attivi della nostra identità”.

L’ingresso alla sagra e a tutte le attività collaterali previste è interamente gratuito. Per agevolare i visitatori, è stato inoltre predisposto un servizio di bus-navetta gratuito, che collegherà l’area della sagra con il centro storico.

Start oggi, sabato 13 giugno, alle ore 10.00 in via Nazionale, per il taglio del nastro, l’inaugurazione e l’apertura degli stand.