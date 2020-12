Troina: al via la selezione di 22 volontari per il servizio civile

L’amministrazione comunale di Troina informa la cittadinanza che, a partire da oggi e fino all’8 febbraio prossimo, è aperta la selezione dei 22 volontari da impiegare nei 4 progetti di Servizio Civile Universale 2020 del Comune di Troina, finanziati dal Governo e redatti dall’Associazione socio-culturale “Erei”: “Arte, storia e cultura”, 6 volontari per la tutela e la valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali; “Parchi e natura”, 6 volontari per la salvaguardia e la tutela dei beni naturalistici; “Rischio 0”, 6 volontari per attività di protezione civile e prevenzione e mitigazione dei rischi; “Terza età”, 4 volontari per assistenza agli anziani ed adulti in condizione di disagio.

La selezione è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni che possiedano i requisiti richiesti, che saranno impiegati in attività di volontariato per 12 mesi e per i quali è previsto un assegno mensile di 439,50 euro.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Domande On Line (Dol), raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it o al sito dipartimentale www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Si potrà accedere alla piattaforma esclusivamente con Spid, il sistema pubblico di identità digitale, o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 febbraio 2021. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Associazione “Erei”, raggiungibile sul proprio sito www.erei.it in cui, oltre al bando, si potrà scaricare anche la guida per la compilazione e la presentazione della domanda.