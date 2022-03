Troina: al via il servizio di “Taxy Sociale”

Prenderà ufficialmente il via domenica 27 marzo prossimo, con la stipula di una convenzione con il comitato locale della Croce Rossa Italiana, che sarà siglata nell’aula consiliare del palazzo municipale, il servizio di “Taxy Sociale” del Comune di Troina.

L’amministrazione comunale nel maggio scorso, in un’ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei portatori di handicap e di concreta risposta alle esigenze di mobilità dei propri concittadini, ha infatti istituto un apposito servizio di accompagnamento per prestazioni sanitarie e disbrigo pratiche, rivolto ai soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Un progetto sposato dal comitato locale della Croce Rossa Italiana, che grazie a un contributo del Comune di Troina ha recentemente acquistato un automezzo abilitato al trasporto di malati e disabili, che ha manifestato la volontà di occuparsi del servizio, mettendo a disposizione il proprio personale volontario, in cambio di un semplice rimborso per il costo del trasporto sostenuto.

“Con la stipula della convenzione tra il Comune di Troina e la Croce Rossa Italiana – spiega l’assessora ai servizi sociali Silvana Romano – diventa possibile attivare il servizio del ‘Taxi Sociale’ che, come amministrazione comunale, abbiamo tanto voluto. L’associazione della Croce Rossa svolgerà il servizio con un mezzo proprio, adibito al superamento dei problemi di accesso rispetto ai tradizionali mezzi di trasporto. Un servizio finalizzato al miglioramento della vita dei cittadini, agevolandone l’accesso ai servizi socio-sanitari, che nasce per favorire l’autonomia e l’integrazione della persona disabile, anziana e fragile, supportandola nelle funzioni di spostamento che non sempre è in grado di espletare”.

Il “Taxy Sociale”, che viaggerà in base alle richieste che perverranno presso l’ufficio di segretariato sociale comunale, prevede infatti l’accompagnamento presso le strutture sanitarie pubbliche ed i presidi medico-specialistici pubblici e privati per lo svolgimento di esami clinici e di laboratorio e per le cure fisiche e riabilitative, e sarà prioritariamente riservato ai disabili che vivono a distanza dai mezzi di trasporto pubblico e dai servizi, che siano privi di figure parentali e che siano impediti alla guida.

“L’amministrazione comunale – aggiunge il sindaco Fabio Venezia – è impegnata a migliorare la qualità della vita dei cittadini attivando nuovi servizi, soprattutto per i soggetti più fragili. L’istituzione del ‘Taxi Sociale’ vuole essere un piccolo ma concreto gesto di attenzione nel segno della solidarietà e della sensibilità per gli anziani e i disabili. Un sentito ringraziamento alla Croce Rossa di Troina, che ha molto creduto in questo progetto, stipulando un’apposita convenzione con il Comune”.