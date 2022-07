Troina: al via il servizio civile universale per 28 volontari

Con la cerimonia di accoglienza nell’Impact-Hub del centro polivalente “Peppino Impastato” e la successiva assegnazione nei rispettivi settori di competenza, ha preso ufficialmente il via stamane il Servizio Civile Universale per 28 giovani volontari che il Comune di Troina impiegherà nei 4 progetti “Senilità”, “Rischio calcolato”, “Naturalmente” e “Keramos”, redatti in collaborazione con la locale associazione culturale “Erei”.

PUBBLICITÀ

“Anche quest’anno – spiega l’assessora ai servizi sociali Silvana Romano – l’amministrazione comunale ha scelto di offrire la possibilità a diversi giovani di vivere un’occasione unica di formazione professionale e di crescita personale attraverso il servizio civile. Questa esperienza consentirà ai ragazzi una positiva educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale e culturale della nostra Troina. I progetti che da oggi hanno inizio vedranno i giovani volontari impegnati in attività svolte nell’ambito dei servizi alla persona e della Protezione Civile, nella salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico e culturale. L’augurio che faccio ai 28 giovani volontari che hanno scelto di dedicare alcuni mesi della propria vita a questa esperienza è quello di viverla in pienezza, lasciandosi trasportare dalla bellezza della solidarietà sociale”.

Questi i 4 progetti che impiegheranno 28 volontari, 7 per ciascuno, per la durata di 12 mesi, per 5 giorni e 25 ore settimanali di servizio: “Senilità”, per affiancare gli operatori comunali dell’ufficio servizi sociali nelle azioni assistenziali rivolte agli anziani, quali assistenza infermieristica, sostegno psicologico, aiuto nelle autonomie di base e domestico, disbrigo pratiche e mantenimento delle funzioni relazionali; “Rischio calcolato”, per affiancare gli operatori comunali della sala operativa di Protezione Civile e il gruppo dei volontari nelle azioni riguardanti la sicurezza della comunità attraverso l’aggiornamento della documentazione, il monitoraggio delle aree a rischio, l’organizzazione delle attività addestrative, il supporto alle forze dell’ordine, la vigilanza e la segnalazione e la programmazione dell’informazione; “Naturalmente”, per dare impulso alle azioni riguardanti il mantenimento della fruibilità dei parchi urbani e la valorizzazione delle aree verdi ricadenti nel Parco dei Nebrodi e delle riserve orientate dei monti Sambughetto e Campanito, attraverso l’apertura giornaliera dei parchi urbani, l’accoglienza dei visitatori, l’organizzazione di escursioni e visite, la sorveglianza, la raccolta e l’aggiornamento dati e l’assistenza nella caserma San Martino; “Keramos”, per affiancare gli operatori comunali dell’ufficio turismo e cultura e dare impulso alle iniziative e alle proposte turistiche, attraverso l’aggiornamento dell’inventario dei reperti archeologici e dei beni artistici e culturali, l’aiuto in biblioteca e nell’archivio storico, l’accoglienza dei visitatori, l’assistenza e l’assistenza turistica e la vigilanza.