Troina, al via il Servizio Civile Universale per 18 giovani volontari

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Prende il via ufficialmente oggi il percorso del Servizio Civile Universale per 18 giovani operatori volontari selezionati per operare nelle strutture e sul territorio del Comune di Troina. I ragazzi e le ragazze, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, saranno impegnati per i prossimi 12 mesi in due progetti strategici mirati alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e alla tutela ambientale della città.

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Ben 12 volontari saranno impiegati nel progetto denominato “Storia, arte e cultura”, interamente focalizzato sulla tutela e sulla valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali del SiMuT, il Sistema Museale Troinese che comprende il Museo della fotografia di Robert Capa, la Torre Capitania e il neonato Museo d’arte d’arte contemporanea.

Nello specifico, 6 ragazzi prenderanno servizio al MACTRO (Museo d’Arte Contemporanea di Troina), mentre gli altri 6 si divideranno tra il Museo di Robert Capa e la Torre Capitania. I giovani si occuperanno delle attività di assistenza, accoglienza e accompagnamento dei visitatori, supportando la fruizione dei siti e le iniziative di promozione del territorio. Gli altri 6 ragazzi faranno invece parte del progetto “Ville, parchi e natura”, un piano mirato alla riqualificazione urbana e alla salvaguardia ambientale. I volontari coadiuveranno i competenti uffici comunali nella gestione quotidiana delle aree verdi, occupandosi dell’apertura e della chiusura dei parchi e delle ville urbane, oltre che dell’accoglienza e del servizio di informazione rivolto ai visitatori e alla cittadinanza.

“Stamattina abbiamo accolto i 18 volontari, ragazze e ragazzi che, da oggi, entrano a far parte della grande famiglia del Comune di Troina – dichiara la vice sindaca e assessora al ramo Silvana Romano -. Il Servizio Civile è un’opportunità straordinaria sia per loro, che avranno l’occasione di crescere professionalmente ed umanamente, sia per la nostra comunità che si arricchisce dell’energia e dell’entusiasmo delle giovani generazioni. Le volontarie ed i volontari vivranno questo anno svolgendo un’esperienza attiva di cittadinanza, che li metterà ancora di più a contatto con il proprio territorio. Siamo certi che il loro contributo farà la differenza per la qualità dei servizi che svolgeranno e per la vita sociale di Troina”.