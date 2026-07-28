Troina, al via il progetto di digitalizzazione dell’Impact Hub “Peppino Impastato”

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Prende avvio a Troina il progetto di democrazia partecipata per il radicale rinnovo e la completa digitalizzazione dell’Impact Hub “Peppino Impastato”. L’iniziativa nasce da una proposta presentata dal gruppo “Agorà” nell’ambito dei percorsi di democrazia partecipata ritenuta idonea, e trova attuazione anche grazie al coinvolgimento della giunta comunale e degli uffici competenti. L’intervento contribuisce a consolidare la struttura quale polo strategico di incontro, aggregazione e crescita per giovani, studenti e aspiranti imprenditori del territorio.

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Le azioni si sono concentrate sull’abbattimento delle barriere di accesso e sull’informatizzazione dei servizi. L’Impact Hub è stato dotato di un sistema di accesso digitale gestito tramite una piattaforma di prenotazione online. Attraverso il nuovo portale, i fruitori potranno riservare postazioni e servizi in tempo reale, ottimizzando la gestione degli spazi sia come aula studio sia come incubatore d’impresa.

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L’idea progettuale del gruppo, che prevedeva, tra le altre dotazioni, postazioni ad alte prestazioni, lavagna interattiva e libreria di scambio, è stata sviluppata anche grazie a ulteriori risorse messe a disposizione dall’amministrazione, destinate all’acquisto di dotazioni tecnologiche e arredi di ultima generazione

Le sale sono state equipaggiate con nuovi computer, stampanti multifunzione, tavoli e postazioni di lavoro, garantendo un ambiente funzionale, moderno e accogliente.

“Questo traguardo – dichiara la giunta comunale – rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra cittadini e istituzioni. Abbiamo accolto con convinzione la proposta del gruppo ‘Agorà’, che ringraziamo per la visione e l’impegno civico. Il percorso realizzato consente oggi di restituire alla comunità uno spazio accessibile e innovativo, capace di favorire nuove opportunità di studio, lavoro e sviluppo imprenditoriale”.

Dall’associazione “Agorà” sottolineano: “Questo intervento dimostra come anche risorse contenute, se ben impiegate, possano contribuire concretamente a rendere la città più aperta alle opportunità del lavoro a distanza, contrastando il fenomeno dello spopolamento. Allo stesso tempo, iniziative come questa rendono il territorio più attrattivo per studenti e lavoratori provenienti da altri territori, favorendo una positiva contaminazione di idee e competenze. Un ringraziamento va alle oltre 100 persone che hanno condiviso e sostenuto la proposta, contribuendo alla sua realizzazione e al Comune per aver portato in esecuzione la nostra idea progettuale”.

I dettagli tecnici relativi alle modalità di registrazione alla piattaforma e al regolamento di utilizzo saranno resi noti nelle prossime settimane sul sito istituzionale dell’Ente e segnalati tramite apposita cartellonistica all’ingresso della struttura. Nel frattempo, al fine di garantire la continuità del servizio durante il periodo di transizione, lavoratori e studenti potranno accedere ai locali tutti i giorni, dalle ore 8:00 alle ore 23:00, mediante un codice temporaneo che si potrà richiedere all’ ufficio staff del Comune di Troina al numero telefonico 0935/937178 oppure inviando un’e-mail di richiesta codice a comunetroina@legalmail.it.