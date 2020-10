Troina: al via il progetto “Case a un euro”

Recuperare gli immobili disabitati del centro storico, attraverso la cessione simbolica di 1 euro, da parte dei proprietari, alle agenzie, società, cooperative e cittadini privati, che siano disponibili ad investire in un progetto di recupero e valorizzazione.

Con questo obiettivo, l’amministrazione comunale, nell’ampio quadro di valorizzazione della città avviato in questi anni, ha dato il via al progetto “Case a un euro nel Borgo di Troina”, per ripopolare gli antichi quartieri medievali della civica vetustissima, prima capitale normanna della Sicilia e uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

“Negli ultimi mesi – spiega il sindaco Fabio Venezia – sono arrivate moltissime richieste di acquisto di immobili nel nostro centro storico da ogni parte del mondo, tra cui Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Francia, Belgio, Turchia, Brasile, Perù, Argentina ed Olanda, e molti potenziali acquirenti sono già venuti a visitare il Borgo di Troina, con l’intento di acquistare una casa per ristrutturarla e per trasferirvisi in alcuni periodo dell’anno. Pertanto, abbiamo deciso di mettere a punto un progetto che ci consenta di recuperare i molti immobili purtroppo abbandonati, ripopolando gli antichi quartieri disabitati e, al tempo stesso, offrendo una possibilità di ristoro all’economia ed alle maestranze locali, che saranno coinvolte nei lavori di recupero”.

L’iniziativa prevede che, sia proprietari che intendano cedere il proprio immobile, sia i potenziali acquirenti, ne diano comunicazione ufficiale al Comune che, oltre a fornire supporto ad entrambi ed a selezionare le proposte pervenute, si farà garante del rispetto degli interessi dei soggetti coinvolti, predisponendo gli atti di assegnazione, garantendo la legittimità dell’intervento, nonché prevedendo apposite agevolazioni, quali esenzioni tributarie e contributi. Obbligo degli acquirenti – cittadini privati o ditte individuali, cooperative o società che abbiano nel proprio oggetto sociale la gestione di immobili per uso turistico e ricettivo – sarà invece stipulare l’atto d’acquisto e sostenere tutte le spese per la redazione dell’atto di cessione, predisporre un progetto di ristrutturazione e recupero, iniziare i lavori entro 2 anni dalla data d’acquisto e stipulare una polizza fideiussoria di 5 mila euro, in favore del Comune, della durata di 3 anni, a garanzia della concreta realizzazione dei lavori. In caso di inadempimento, l’Ente si riserverà infatti la facoltà di incamerarla e di acquistare la proprietà dell’immobile.

Il Comune selezionerà le proposte che perverranno in base all’ordine cronologico di acquisizione al Protocollo generale dell’Ente e metterà a disposizione degli interessati, sul proprio sito istituzionale www.comune.troina.en.it, un apposito link, in cui saranno allegate le schede di ciascun immobile ceduto, con i dati catastali, la planimetria con l’ubicazione del fabbricato ed i relativi rilievi fotografici. Le proposte, dovranno pervenire con richiesta intestata al Comune di Troina, via Conte Ruggero n.4, 94018 Troina (EN), oppure alla PEC dell’Ente: comunetroina@legalmail.com. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata, tramite il referente Salvatore Cantale, contattabile allo 0935/937135 o, per email, a urbanistica@comune.troina.en.it, oppure scrivere a: casea1euro@comune.troina.en.it.