Troina: al via i piani integrati per il recupero e la riqualificazione della città

Saranno avviati a breve, nel centro storico di Troina, i lavori finanziati grazie alla partecipazione al bando pubblico per l’accesso ai contributi “Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione della città”, emanato dall’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità.

Il decreto prevedeva che i Comuni interessati individuassero, attraverso una procedura di evidenza pubblica, un partners privato che presentasse e realizzasse un progetto di riqualificazione urbana.

Aderendo ad un avviso pubblico del Comune di Troina, una società immobiliare di Alcamo, la “Nuova Edil Snc”, ha deciso di partecipare insieme all’Ente al bando, acquistando 15 alloggi nel centro storico di Troina, da destinare ad iniziative sociali quali l’affitto per gli studenti universitari, l’acquisto della prima casa per le giovani coppie o per il progetto “Dopo di noi” per i disabili in cura all’Irccs “Oasi Maria Santissima”.

Il progetto, per un importo complessivo di 3 milioni e 195 mila euro, prevede che gli alloggi acquistati vengano interamente ristrutturati e che il partner individuato realizzi in pieno centro storico lavori di manutenzione straordinaria di strade, edifici pubblici e spazi pubblici, per un ammontare di oltre 800 mila euro.

“La riqualificazione del centro urbano – spiega il sindaco Fabio Venezia – passa anche dalla ristrutturazione, dalla manutenzione e dal decoro degli edifici pubblici e privati. Da quando ci siamo insediati, con regolamenti comunali innovativi che hanno anche avuto una ribalta nazionale, abbiamo erogato incentivi a fondo perduto ai cittadini troinesi per la ristrutturazione di ben 140 edifici ed ulteriori contributi, sempre a fondo perduto, che hanno permesso a 70 nuclei familiari di acquistare la loro prima casa. Il recupero urbanistico e funzionale di un centro storico non sono certamente obiettivi realizzabili con singole iniziative, né è possibile farlo in un breve lasso temporale, ma esige una programmazione strategica complessiva, sulla quale abbiamo molto lavorato, che adesso comincia a dare i suoi frutti”.

Con questo ulteriore finanziamento, i cui lavori inizieranno tra qualche settimana, dopo la firma di un’apposita convenzione tra il Comune e la Società immobiliare trapanese, verranno dunque completamente ristrutturati 15 alloggi in pieno centro storico e riqualificati diversi spazi pubblici.

“Si tratta di un bando con procedure estremamente complesse e particolari – aggiunge il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Alfio Giachino – e basta solo pensare che, su 390 comuni siciliani, solo 11 hanno provato a partecipare. Noi, con il sindaco in testa, che per queste operazioni ha un particolare fiuto, abbiamo subito intravisto le enormi potenzialità del bando dell’Assessorato alle Infrastrutture e ci abbiamo lavorato senza sosta, già dalla fine del 2018. Non è stato facile mettere assieme tutti i necessari adempimenti ma, grazie anche al supporto del nostro Ufficio Tecnico, siamo ora in procinto, ci auguriamo già nelle prossime settimane, di poter iniziare i lavori, sperando che l’emergenza dovuta al Covid-19 non determini ritardi”.