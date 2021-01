Troina: al via i contributi per il decoro urbano del centro storico

L’amministrazione comunale di Troina informa la cittadinanza che, fino a mercoledì 31 marzo prossimo, sarà possibile presentare istanza per l’accesso ai contributi per il decoro urbano del centro storico.

Gli incentivi sono rivolti alle persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nel Comune di Troina, proprietarie di fabbricati ad uso civile ricadenti nella zona A del vigente Piano Regolatore Generale, che intendano effettuare interventi di manutenzione coerenti con il vigente “Regolamento per la tutela ed il decoro urbano” e con il “Piano del colore”.

Nello specifico, un contributo massimo di 1.500 euro sarà concesso per la sostituzione di aperture ed infissi esterni fatiscenti o in materiale non idoneo prospicienti la pubblica via, mentre fino a 300 euro saranno elargiti per l’eliminazione dei serbatoi idrici da tetti, balconi ed infissi esterni, per la sostituzione di pluviali, tubature ed altri elementi danneggiati e per l’eliminazione o l’adeguata copertura di cavi, sistemi, centraline e nicchie con contatori correlati alla rete idrica, elettrica o telefonica dismessi.

I contributi, che saranno concessi in base all’ordine di arrivo e fino all’esaurimento delle risorse stanziate in bilancio, non sono cumulabili con altre sovvenzioni comunali ed i beneficiari potranno accedere al finanziamento per una sola tipologia di intervento ogni anno.

Le istanze, da compilare utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dall’Ente, potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure spedite con plico raccomandato al seguente indirizzo: Comune di Troina, Piazza Conte Ruggero 4, 94018 Troina (En).

Gli interessati, possono chiedere notizie e chiarimenti chiamando telefonicamente allo 0935/937135 e 0935/937153 oppure, per e-mail, scrivendo a urbanistica@comune.troina.en.it e scantale@comune.troina.en.it.