Troina, al via gli sportelli d’ascolto per i giovani: incontri mensili al MACTRO

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Anche il Comune di Troina aderisce alla rete regionale degli sportelli d’ascolto per i giovani promossa dalla Commissione speciale Politiche giovanili di ANCI Sicilia, l’iniziativa che punta a rafforzare il dialogo tra le istituzioni locali e le nuove generazioni, promuovendo forme concrete di partecipazione alla vita della comunità.

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Il progetto, che coinvolge oltre 50 Comuni siciliani, prevede l’attivazione di appuntamenti periodici durante i quali i giovani potranno confrontarsi direttamente con gli amministratori, esprimere esigenze e criticità, avanzare proposte e contribuire alla definizione di iniziative rispondenti alle necessità del territorio.

A renderlo noto l’assessore alle politiche giovanili Salvuccio Siciliano: “Abbiamo aderito con piacere, insieme alla Consulta giovanile, all’iniziativa promossa dalla Commissione Politiche giovanili di ANCI Sicilia – spiega -. Gli incontri permetteranno non solo di raccogliere bisogni e criticità, ma anche di dare spazio alle proposte e alle idee che arrivano dai giovani del nostro territorio. Ascoltare le nuove generazioni significa comprendere il contesto della nostra comunità e costruire insieme percorsi, iniziative e progettualità che possano rispondere alle loro aspettative, passioni ed esigenze”.

Agli incontri che, a partire dal prossimo 30 ottobre, si terranno l’ultimo venerdì di ogni mese, dalle ore 17.00 alle 19.00, al MACTRO, il Museo d’Arte Contemporanea del Comune di Troina di via Pintaura, saranno presenti l’assessore Salvuccio Siciliano e i membri della Consulta giovanile, per accogliere i ragazzi interessati a partecipare e raccogliere le loro idee.

La rete regionale prevede inoltre anche una fase di monitoraggio delle istanze raccolte nei diversi Comuni aderenti, attraverso un database condiviso, per contribuire a delineare un quadro delle esigenze delle nuove generazioni e orientare la programmazione delle future politiche giovanili a livello locale e regionale.

Per tutte le informazioni, è possibile inviare un’email a staff@comune.troina.en.it.