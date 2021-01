Troina: al via all’Oasi la campagna vaccinazione anti-Covid

La paziente e ospite storica dell’Irccs “Oasi” di Troina, Raffaela, è stata la prima a ricevere la dose di vaccino anti-Covid. A seguire il personale sanitario secondo un elenco già predisposto dalla direzione sanitaria dell’Istituto, seguendo le previste linee guida regionali e ministeriali.

Sono 195 le fiale del vaccino Pfizer-Biontech a disposizione dell’Istituto e nei prossimi giorni è prevista la consegna di un ulteriore lotto. La macchina organizzativa della struttura è già operativa, ed entro questo fine settimana si prevede di terminare, secondo il cronoprogramma, tutto il personale sanitario.

E’ stata prevista un’apposita area vaccinale all’interno della Domus Mariae, ovvero nel quarto piano dell’Istituto, con due distinti gruppi che operano in stanze separate e attigue: uno per espletare l’istruttoria prevista per ogni persona che riceve la dose prevista, e di conseguenza l’immissione dei dati nel sistema informatizzato, l’altro, invece, per l’inoculazione del vaccino. Inoltre, accanto all’area vaccinazione una stanza per l’osservazione degli operatori già vaccinati.

Coloro che oggi hanno ricevuto la prima inoculazione saranno nuovamente richiamati il 26 gennaio prossimo per sottoporsi alla seconda e ultima dose del vaccino.

Molta emozione tra coloro che hanno ricevuto la prima somministrazione anti-Covid, in quanto in molti hanno vissuto in prima persona, nella primavera scorsa, l’emergenza sanitaria scoppiata all’interno dell’Istituto con un numero considerevole di persone contagiate dal coronavirus.

A presiedere le operazioni vaccinali il direttore sanitario dell’Irccs Oasi, dottore Michelangelo Condorelli, e tutto il suo staff e i responsabili delle Unità Operative “Risk Management” e della “Farmacia” dell’Istituto, rispettivamente dott. Salvatore Pettinato e la dott.ssa Giuseppina Spoto.