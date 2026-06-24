Troina, al Mactro la VII edizione del Premio “Gino De Agrò”

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Si svolgerà sabato 4 luglio prossimo, alle ore 18:00, nel cortile del Museo d’arte contemporanea (Mactro), recentemente allestito nell’ex convento del Carmine, la cerimonia di consegna della VIIª edizione del Premio Internazionale di Arti Visive, Cultura e Solidarietà “Gino De Agrò – Città di Troina”.

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Il riconoscimento, nato nel 2019 dall’intesa tra il Comune di Troina e la famiglia De Agrò per ricordare la figura del compianto Gino De Agrò, troinese di grande sensibilità per l’arte e la bellezza, giunge quest’anno al traguardo della sua settima edizione celebrandosi finalmente nel suo luogo deputato.

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La prestigiosa sede del Mactro apre infatti le porte dopo una lunga fase di restauri e adeguamenti, coronando l’obiettivo originario del Premio: l’istituzione di una collezione museale permanente capace di raccontare nel tempo i caratteri e le varie tendenze della creatività contemporanea. La già copiosa raccolta si è strutturata negli anni grazie alle donazioni degli artisti premiati, a una generosa donazione di dipinti della famiglia De Agrò e a una corposa collezione proveniente da autori di chiara fama e da famiglie di artisti scomparsi.

L’evento, ideato dal Comitato Organizzatore e dal Comitato Scientifico del Premio per intercettare l’interesse del mondo artistico e sottolineare il valore di personalità eccellenti che si sono distinte, ciascuna nel proprio ambito, raccogliendo unanime consenso di pubblico e di critica, acquista in questa edizione una valenza ancor più profonda in un’epoca difficile segnata da guerre, egoismi e prevaricazioni, che solo la cultura può rimodulare in gesti di pace e in atti d’amore per i più deboli.

In questa duplice ottica, il Premio quest’anno porterà in città donne e uomini di prestigio del contesto contemporaneo che, con il proprio talento, contribuiscono alla crescita civile, morale, culturale e scientifica del sistema globale, offrendo in particolare ai giovani l’esempio e la saggezza della loro esperienza di vita. Sarà pertanto conferito il Premio Internazionale a artisti affermati, a illustri scrittori, a ricercatori, a medici e a figure sociali legate al mondo della solidarietà e della spiritualità.

La cerimonia di premiazione sarà condotta da Antonello Zitelli. Il programma della serata si aprirà alle ore 18.00 con la presentazione del Premio da parte del direttore artistico Paolo Giansiracusa, cui seguiranno gli indirizzi di saluto istituzionali del sindaco di Troina, Alfio Giachino, e di Maria Pia Santoro, moglie di Gino De Agrò.

Nel corso dell’evento, la consegna dei singoli riconoscimenti sarà alternata da suggestivi intermezzi musicali, per poi concludersi con uno spettacolo musicale finale.