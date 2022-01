Troina: acquistata la prima casa a 1 euro

Siglato ufficialmente stamane, nello studio notarile Alberto Maida, l’atto di acquisto della prima “Casa a 1 € nel Borgo di Troina”. Ad acquisire la “casa della bambola” di via Cristo Risorto 11, nell’antico quartiere di Santa Lucia, che gli eredi della famiglia Bentivegna hanno ceduto al prezzo simbolico di 1 €, aderendo al progetto lanciato dal Comune di Troina, due giovani sorelle siciliane, Roberta e Renata Rizzo, l’una residente a Catenanuova e l’altra a Padova, per realizzare un progetto imprenditoriale di ricettività turistica.

“L’acquisto della ‘casa della bambola’ nel Borgo storico di Troina – spiegano – rappresenta il primo passo di un progetto più ampio: un investimento in Sicilia per la Sicilia. Già gli ingredienti suggeriscono la nostra visione piena di orgoglio e ambizione, la passione di due donne, giovani professioniste, nel cuore della Sicilia. Una scommessa di cui vogliamo fare parte e in cui vogliamo portare il nostro contributo. I pilastri su cui si fonda il nostro progetto sono identità, storia, bellezza, sostenibilità e qualità della vita, sia per quanto possono offrire ai viaggiatori, sia per il valore, anche economico e sociale, che hanno e che possono produrre. I borghi si mostrano, si visitano e si vivono come un’opera d’arte. Con il tempo, la calma, la pazienza e l’attenzione che meritano. La nostra rivoluzione lenta è appena iniziata”.

Un proposito ambizioso e perfettamente in linea con la visione dell’amministrazione comunale che nel 2020 ha lanciato il progetto per recuperare gli immobili disabitati del centro storico e ripopolare gli antichi quartieri medievali della civica vetustissima, prima capitale normanna della Sicilia e uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

L’iniziativa, rivolta a proprietari, agenzie, società, cooperative e cittadini privati che siano disponibili ad investire nel progetto di recupero e valorizzazione, prevede che sia proprietari che intendano cedere il proprio immobile, sia i potenziali acquirenti, ne diano comunicazione ufficiale al Comune che, oltre a fornire supporto ad entrambi e a selezionare le proposte pervenute, si farà garante del rispetto degli interessi dei soggetti coinvolti, predisponendo gli atti di assegnazione, garantendo la legittimità dell’intervento, nonché prevedendo apposite agevolazioni, quali esenzioni tributarie e contributi.

Obbligo degli acquirenti, stipulare l’atto d’acquisto e sostenere tutte le spese per la redazione dell’atto di cessione, predisporre un progetto di ristrutturazione e recupero, iniziare i lavori entro 2 anni dalla data d’acquisto e stipulare a garanzia della concreta realizzazione dei lavori una polizza fideiussoria di 5 mila euro e della durata di 3 anni in favore del Comune che, in caso di inadempimento, si riserverà la facoltà di acquistare la proprietà dell’immobile.

Un progetto che ha riscosso grande entusiasmo e partecipazione. Nel 2021 le richieste pervenute si attestano intorno alle 16 mila, provenienti da tutto il mondo: dagli Stati Uniti alla Lituania, dal Nepal a Malta, dal Canada alla Svezia. L’anno scorso, nonostante la pandemia, centinaia di persone, tra cui molti artisti interessati ad investire nel centro storico e incuriositi dal progetto “Casa a 1 € nel Borgo di Troina”, hanno visitato il Borgo con l’aiuto del team “Case a 1 €” e delle agenzie immobiliari che operano sul territorio. Sempre nel 2021, diversi stranieri provenienti dagli Stati Uniti e Malta hanno già acquistato immobili nel centro storico della città, mentre altri sono in trattativa o in attesa di stipulare l’atto di acquisto.

“Dopo quasi due anni di intenso lavoro, il progetto ‘Case a 1 euro’ inizia a dare i primi frutti – dichiara soddisfatto il sindaco Fabio Venezia -. Vedere migliaia di stranieri interessati ad investire a Troina e a valorizzare il nostro centro storico è motivo di grande gioia. Aprire le nostre case ormai chiuse da tempo, rivitalizzare gli antichi quartieri, contaminare la nostra comunità con persone che provengono da ogni parte del mondo è una sfida avvincente che giorno dopo giorno si sta concretizzando, grazie anche allo sforzo di giovani professionisti e delle agenzie immobiliari che hanno fortemente creduto in questo progetto”.