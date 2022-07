Troina: 5 milioni di euro per il quartiere “Mulino a vento”

Cinque milioni di euro per consolidare il versante sud del quartiere “Mulino a vento” a Troina. Da Palazzo Orléans arriva un nuovo corposo finanziamento destinato alla messa in sicurezza dell’area a valle della via Enrico Berlinguer, una delle principali arterie della cosiddetta zona di nuova espansione. La strada, proprio a causa dei cedimenti del suolo, presenta un asfalto sconnesso in più punti, marciapiedi e pali dell’illuminazione danneggiati. Una scia di turbolenze sotterranee che minaccia di coinvolgere, prima o poi, anche le abitazioni.

PUBBLICITÀ

«Frane censite nel Pai tanti anni addietro e sulle quali non si era finora mai intervenuti in modo efficace e definitivo – sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci – sono state invece costantemente attenzionate dal mio governo. Attraverso la struttura anti dissesto idrogeologico abbiamo così avviato in tutta l’Isola una capillare azione di risanamento delle aree a rischio: anche in questo caso si tratta di salvaguardare l’incolumità della gente e ridare serenità ai residenti».

Assai rapidi i tempi di risposta che Palermo ha garantito all’amministrazione cittadina, se si pensa che il progetto esecutivo elaborato dai tecnici comunali risale soltanto al 2021. Il budget messo a disposizione dall’esecutivo regionale consentirà, dunque, a breve di portare a termine l’iter per affidare i lavori. Le soluzioni tecniche dell’intervento prevedono la realizzazione di una serie di paratie per contenere le spinte attive sul suolo e la sistemazione degli impluvi per raccogliere adeguatamente le acque piovane ed eliminare le dispersioni che alimentano i movimenti franosi.