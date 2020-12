Troina: 5 cacciatori deferiti alla Procura della Repubblica

A Troina, nell’ambito sempre dei controlli disposti dal Comando Provinciale di Enna nelle aree rurali, i Carabinieri, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di armi nonché del fenomeno dell’esercizio abusivo dell’attività venatoria, deferivano in stato di libertà 5 cacciatori messinesi. Gli stessi venivano sorpresi in contrada “Sambuchello”, ricadente nell’area protetta del parco dei Nebrodi, inequivocabilmente intenti a svolgere attività venatoria di frodo. Durante il controllo venivano sequestrati 3 fucili da caccia e circa 120 munizioni di vario calibro illegalmente detenute. I 5 cacciatori venivano quindi deferiti alla Procura della Repubblica per i reati di “detenzione illegale di armi e munizioni” e “introduzione di armi in area protetta sottoposta a vincolo”.