Troina: 400 euro l’anno per chi adotta un cane randagio

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Un contributo economico annuale di 400 € per i cittadini residenti che intendano adottare definitivamente un cane randagio recuperato nel territorio comunale di Troina.

È quanto prevede il nuovo regolamento comunale, approvato all’unanimità dal consesso civico, su proposta dell’assessore al ramo Salvuccio Siciliano: “L’iniziativa mira a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il fenomeno del randagismo – spiega – con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica che ogni anno viene erogata per il ricovero nel canile. È un significativo e concreto gesto e uno sguardo di attenzione e di sensibilità verso il corretto trattamento degli animali”.

L’erogazione del contributo, che dovrà servire per coprire le spese relative all’acquisto di prodotti alimentari, sanitari e alle prestazioni veterinarie e legate al benessere dell’animale, sarà subordinata a un sopralluogo preventivo per valutare il modo e i luoghi della futura detenzione, la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e la complessiva idoneità all’affido.

“A occuparsi della procedura – prosegue Siciliano – sarà il corpo di Polizia Municipale sia da un punto di vista amministrativo che di controlli sullo stato di benessere dell’animale. Inoltre, verrà creato all’interno del sito istituzionale dell’Ente un’apposita sezione in cui sarà possibile visionare i cani adottabili con foto e caratteristiche degli stessi”.

Per adottare i cani randagi di proprietà del Comune di Troina ospitati presso il canile convenzionato, è necessario essere maggiorenni, garantire un adeguato trattamento dell’animale, non aver riportato condanne penali per maltrattamenti ad animali ed essere disponibili a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici ed agli organi competenti per accertarne il corretto stato di custodia.

La richiesta, tramite apposita domanda di affido, potrà essere effettuata o dal richiedente stesso, dopo avere preso visione dell’elenco dei cani ospitati presso la struttura convenzionata, o dal personale incaricato che provvederà all’individuazione dell’animale da adottare.

Ogni singolo cittadino potrà adottare sino ad un massimo di tre cani, ad eccezione delle associazioni animaliste per le quali non è previsto alcun limite.

Il cane diverrà di proprietà dell’adottante con relativo chip a lui intestato e, dopo la sterilizzazione che avverrà a cura e spese della Asl, potrà essere registrato all’anagrafe canina.

Nel caso in cui, a seguito di accertamenti e controlli sullo stato di custodia e mantenimento del cane adottato, venisse accertato il maltrattamento dell’animale, si provvederà immediatamente all’applicazione delle normative vigenti in materia e alla redazione delle relative prescrizioni da rispettare entro sette giorni, decorsi inutilmente i quali il richiedente dovrà restituire al Comune l’intera somma del contributo erogato.