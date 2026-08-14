Troina: 1,5 milioni di euro per l’efficientamento della pubblica illuminazione

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Il Comune di Troina ottiene un finanziamento di 1.498.992,06 euro per la riqualificazione energetica della rete di pubblica illuminazione cittadina e si colloca al primo posto della graduatoria regionale delle operazioni ammesse e finanziabili, con il punteggio massimo di 100 punti.

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Il contributo, concesso dal Dipartimento dell’Energia dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, rientra nell’ambito dell’avviso “Progetti di valore: investimenti per la crescita sostenibile dei Comuni siciliani”, ed è destinato alla “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica dell’abitato di Troina”.

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A renderlo noto, il sindico Alfio Giachino: “Per noi è motivo di grande orgoglio che il nostro progetto sia risultato primo in graduatoria, con il punteggio massimo ottenibile di 100 punti – dichiara -. È un risultato che conferma quanto la fase della programmazione e, in particolare, l’impegno nella realizzazione di progetti esecutivi, rappresentino un aspetto fondamentale della nostra azione amministrativa. È attraverso una programmazione attenta e una progettazione di qualità che siamo riusciti, in questi anni, a intercettare una mole significativa di finanziamenti, certamente non rapportabile alle dimensioni di un piccolo centro come Troina, ma più vicina a quella di una città di oltre centomila abitanti”.

Gli interventi, in particolare, consisteranno nell’efficientamento di diverse cabine elettriche dell’illuminazione pubblica e di vari zone del centro urbano ancora sprovviste della tecnologia a led, che consentiranno non solo un generale ammodernamento, ma al tempo stesso di ridurre i consumi energetici e i relativi costi di gestione, migliorando la qualità e il livello di illuminazione delle aree interessate. Obiettivo dell’amministrazione è infatti quello di arrivare, attraverso questo consistente investimento, a una riqualificazione complessiva della pubblica illuminazione cittadina, finora interessata da piccoli e mirati interventi, con una rete più moderna, efficiente e sostenibile.