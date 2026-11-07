Trekking letterario nelle Madonie con lo scrittore ennese Luca Alerci

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Domenica 8 novembre 2026, a Piano Cervi, nelle Alte Madonie, si terrà «Camminare tra le pagine degli alberi», un trekking letterario con lo scrittore ennese Luca Alerci, nell’ambito di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

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L’iniziativa propone una presentazione itinerante del libro “Viaggio nell’Appennino siciliano”, pubblicato nel 2025 da Edizioni Tarka, attraverso un percorso che unisce l’esperienza del cammino alla scoperta del paesaggio e la lettura del territorio.

Il volume accompagna il lettore alla conoscenza dell’Appennino siciliano, dei suoi luoghi più significativi e dei principali valichi, intrecciando descrizioni geografiche, testimonianze letterarie e riflessioni sui cambiamenti ambientali e sociali.

Particolare attenzione è dedicata alle stagioni della Sicilia montana, alle sue caratteristiche climatiche e agli scenari legati alla crisi climatica. Il libro affronta inoltre i temi dello spopolamento e della progressiva scomparsa del mondo rurale tradizionale, attraverso due racconti che completano l’opera, corredata dalle fotografie dell’autore.

Luca Alerci, nato e residente a Enna, collabora con diverse riviste letterarie e testate giornalistiche. Si occupa anche di meteorologia e climatologia ed è docente di Scienze e di sostegno nella scuola pubblica.

L’evento è curato dall’Associazione Amici della Festa del libro – Il sasso nello stagno, in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Enna.

La partecipazione al trekking letterario richiede la prenotazione obbligatoria, da effettuare tramite WhatsApp al numero 3389512416.