Trasporto ferroviario in Sicilia: conclusa l’operazione “Rail action week”

Si è conclusa ieri l’operazione “Rail action week”, un’azione congiunta della Polizia Ferroviaria italiana con le Polizie dei trasporti degli altri Paesi europei aderenti, finalizzata a garantire la sicurezza del trasporto ferroviario.

I controlli, volti alla prevenzione ed al contrasto dei comportamenti scorretti nelle stazioni e delle attività vietate che mettono a repentaglio l’esercizio ferroviario, hanno portato in Sicilia alla denuncia in stato di libertà di 4 uomini, all’identificazione di 2.909 persone da parte delle oltre 403 pattuglie impiegate a bordo treno, in stazione e lungo le linee ferroviarie. Sono stati inoltre scortati 145 treni, sia a breve che a lunga percorrenza, controllati 89 veicoli ed elevate 3 contravvenzioni per violazione del regolamento della Polizia Ferroviaria per attraversamento dei binari ed altrettante per infrazioni al codice della strada.

In particolare, a Palermo, un trentasettenne di Erice è stato denunciato perché ritenuto l’autore di un furto ai danni di personale ferroviario a bordo dell’I.C. 723 Roma-Palermo e un giovane palermitano di 22 anni, sorpreso dai poliziotti nell’area esterna alla stazione, luogo a lui interdetto in quanto destinatario di un provvedimento di Daspo urbano.

A Taormina, invece, sono stati denunciati due soggetti: un cittadino filippino, inottemperante all’ordine di lasciare il territorio nazionale, e un italiano di 44 anni, denunciato per una truffa perpetrata a novembre dello scorso anno nel bolognese.