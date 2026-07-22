Trasferimento temporaneo degli ospiti della Rsa di Pietraperzia a Leonforte, l’Asp: “Nessun depotenziamento dell’ospedale”

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L’Azienda sanitaria provinciale di Enna interviene per chiarire il trasferimento temporaneo di 40 ospiti della Rsa di Pietraperzia all’ospedale “F.B.C.” di Leonforte, dopo le preoccupazioni emerse nelle ultime ore. La Direzione strategica dell’Asp afferma di voler fornire chiarimenti ai cittadini, ritenendo che “il dialogo aperto e trasparente sia la strada migliore per costruire fiducia”.

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Secondo quanto spiegato dall’Azienda, la decisione “nasce da precisi adempimenti legislativi e dalla necessità di lavori indispensabili nella struttura di Pietraperzia”. L’Asp sottolinea che gli ospiti della Rsa “sono persone fragili, che meritano accoglienza in un ambiente protetto, con massima attenzione e umanità” e precisa che “questo è il primo pensiero che ha guidato ogni valutazione”.

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Il trasferimento viene definito “esclusivamente temporaneo” e durerà “solo il tempo necessario al completamento degli interventi, che si perfezioneranno entro qualche mese”. L’Azienda aggiunge di avere operato “secondo un criterio di ottimizzazione degli spazi, utilizzando unicamente aree già disponibili”.

La Direzione strategica rassicura inoltre sul futuro del presidio ospedaliero di Leonforte, escludendo qualsiasi ridimensionamento: “L’ospedale di Leonforte non subirà alcun pregiudizio nella sua funzionalità: nessun depotenziamento, nessuna riduzione di servizi o specialità, nessun reparto chiuso, nessuna attività sottratta al presidio”. Viene inoltre precisato che “il Pronto Soccorso continuerà a operare senza rallentamenti, modifiche o riduzioni” e che “le attività di Medicina e di Pronto Soccorso resteranno nettamente separate, con spazi, medici e personale dedicati in via esclusiva a ciascun reparto”.

Nel comunicato, l’Asp afferma di comprendere “le legittime preoccupazioni della comunità leonfortese” e di rispettare “le ragioni di chi ha manifestato perplessità”. Ricorda inoltre che già lunedì il direttore sanitario si è recato personalmente all’ospedale, insieme alla Direzione di presidio, per un sopralluogo congiunto e un confronto diretto con le istituzioni locali, “considerate da sempre parte e non controparte”.

La Direzione evidenzia anche gli investimenti effettuati sul presidio di Leonforte, ricordando l’apertura dell’unico Ospedale di Comunità, definito “struttura strategica per l’assistenza intermedia che garantisce continuità tra ospedale e territorio”. Viene inoltre richiamata la recente inaugurazione della Casa di Comunità, “pur non essendo la città sede di distretto (appartiene al distretto di Agira), con un incremento costante dei servizi”.

L’Asp rende noto, infine, che è “in fase molto avanzata l’interlocuzione con un importante gruppo nazionale per dotare l’ospedale di un centro riabilitativo di rilievo nazionale”, progetto illustrato durante la recente Conferenza dei sindaci.

Nei prossimi giorni è già previsto l’incontro richiesto dal Comitato Pro Ferro Branciforti Capra. La Direzione conclude assicurando che continuerà a lavorare “in sinergia con istituzioni, associazioni e terzo settore, mantenendo aperto un canale di ascolto”, rivendicando al tempo stesso “la piena autonomia gestionale, organizzativa e programmatoria, con un unico obiettivo: un’assistenza non ridotta, ma ulteriormente migliorata”.