Tragedie greche e letture d’autore in scena a Morgantina e alla Villa Romana del Casale

Stagione ricca di spettacoli presso la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina e Morgantina, la programmazione artistica è presentata dalla produzione Michele Di Dio Management- Associazione Culturale DIDE-Amenanos Festival.

Dopo i successi ottenuti lo scorso maggio presso il teatro greco di Catania, le grandi rappresentazioni classiche approdano in provincia di Enna per offrire al territorio un’occasione da non perdere, momenti di cultura e di intrattenimento nelle serate estive.

Il primo appuntamento è fissato per il 4 luglio alle ore 20:00 con “Le Baccanti” portate in scena presso il teatro antico di Morgantina; una splendida cornice ricca di storia e di suggestioni che ospiterà anche “Medea” il 6 luglio, sempre alle ore 20:00. Entrambe le tragedie avranno la regia di Daniele Salvo che sarà anche sul palco assieme a Michele Lisi, Melania Giglio, Alfonso Veneroso, Simone Ciampi, Silvia Pietta e molti altri attori. Le scene saranno realizzate dal Laboratorio Amenanos, i costumi da Daniele Gelsi e le musiche da Marco Podda.

Villa Romana del Casale sarà invece la splendida cornice naturale dove il 17 luglio alle ore 20:00 Ugo Pagliai, Melania Giglio e Daniele Salvo leggeranno “Volusiano della Villa Romana del Casale”, dal libro del Prof. Vittorio Malfa Amarante. Il personaggio, ideato dalla penna del Prof. Malfa, ricostruisce una corrispondenza tra il proprietario della Villa “Volusiano”, nome dato dal professore e familiari e amici. La regia è sempre affidata a Daniele Salvo, regista di esperienza che tante volte si è distinto con direzioni di tragedie classiche nelle prestigiose stagioni del teatro greco di Siracusa.

Tre spettacoli da non perdere, che portano nel territorio storia, cultura e spunti di riflessione. Sarà possibile comprare i singoli biglietti o fare degli abbonamenti per due o tre spettacoli. Per dettagli o informazioni si possono contattare i seguenti numeri: 338 7834056, 329 7079692.

Fabio Marino