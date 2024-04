Traffico illecito di sostanze stupefacenti: la Polizia esegue un’ordinanza di carcerazione

PUBBLICITÀ

Martedì 23 aprile 2024, personale della Polizia di Stato del Commissariato distaccato di P.S. di Leonforte ha eseguito un Ordine di carcerazione a carico di T.F. di anni 31, condannato in via definitiva alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e per la cessione illecita di sostanze stupefacenti, commessi tra il 2017 e il 2019, aggravati dall’aver commesso i delitti avvalendosi della forza di intimidazione del metodo mafioso e agevolando l’attività dell’organizzazione mafiosa “Cosa Nostra” operante sul territorio Leonforte in quel periodo.

L’indagine è uno stralcio dell’importante inchiesta antimafia condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Enna e del Commissariato distaccato di P.S. di Leonforte, grazie alla quale nel 2021 sono state tratte in arresto trentadue persone responsabili a vario titolo di numerosi reati tra i quali: associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni, danneggiamenti, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

L’indagine ha consentito di consegnare alla giustizia un elemento di spicco della criminalità locale dedita al traffico di sostanze stupefacenti.