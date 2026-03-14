Tra Enna, Piazza Armerina e Nicosia tornano le Giornate FAI di Primavera

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Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano per la 34ª edizione le “Giornate FAI di Primavera”, il grande evento di piazza attraverso il quale dal 1993 il FAI dà la possibilità a centinaia di migliaia di italiani – nel primo fine settimana di primavera – di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono. Un patrimonio fatto di tesori d’arte e natura più o meno conosciuti e anche di storie, tradizioni e saperi unici che vengono tramandati e rinnovati dalle comunità che li custodiscono, a cui il FAI dedica ogni anno questa “festa collettiva” pensata per promuoverne la conoscenza, la cura e la tutela, in linea con la missione educativa che la Fondazione porta avanti da oltre cinquant’anni.

Anche a Enna i Delegati e i Volontari della Fondazione, come ogni anno, metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia, arte e natura del territorio, luoghi speciali che custodiscono e testimoniano piccole e grandi storie, culture e tradizioni, che sono a pieno titolo “il nostro patrimonio” da proteggere per le generazioni presenti e future.

I visitatori saranno accompagnati dagli alunni delle scuole che, attraverso il progetto degli Apprendisti Ciceroni, racconteranno la storia che gli appartiene, imparando così a conoscere e ad amare il loro patrimonio culturale. Ma saranno anche accompagnati dai Delegati e dai Volontari che essi stessi narreranno le vicende legate ai luoghi da visitare.

La partecipazione è gratuita ma è gradito un contributo libero, a sostegno della missione e dell’attività del FAI. Chi vorrà, potrà sostenere ulteriormente il FAI con contributi di importo maggiore oppure con l’iscrizione annuale, sottoscrivibile in occasione dell’evento.

Per conoscere i luoghi aperti in Provincia di Enna è possibile consultare il seguente link: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti/?search=enna

La Delegazione provinciale FAI di Enna propone le seguenti aperture.

A cura della Delegazione di Enna: 1926-2026 IL CENTENARIO DI ENNA CAPOLUOGO DI PROVINCIA. IL PALAZZO DEL GOVERNO. Il luogo dove si svolgerà la visita è il Palazzo del Governo di Enna in Piazza Garibaldi, costruito tra il 1936 e il 1942. Il palazzo, che domina l’intera vallata sottostante con un panorama che spazia fino a raggiungere la visuale delle Madonie e dei Nebrodi a nord e l’Etna a est, si affaccia su tutta la zona settentrionale della Provincia, in cui si individua un paesaggio agricolo fatto di seminativi e colture arboree, un paesaggio urbano disseminato da paesi di impianto medievale e un paesaggio infrastrutturale segnata dalla presenza del nastro autostradale. La visita si svolgerà tra Piazza Garibaldi e all’interno del Palazzo del Governo a Enna di mattina dalle 10.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Saranno organizzati gruppi di 15-20 persone, che si alterneranno in diverse stazioni di ascolto. Dalla viva voce degli alunni della Scuola N. Colajanni- P.Farinato e dei Volontari Delegati, formati su un canovaccio di informazioni, i visitatori saranno accompagnati attraverso un percorso che illustrerà i luoghi spaziando dalle particolarità storiche agli aneddoti.

A cura del Gruppo Fai di Piazza Armerina: CHIESA DEL CARMINE. Il convento e la chiesa del Carmine risalgono al 1332, anno in cui i Carmelitani giunsero a Piazza Armerina. Essi ebbero dimora sul colle Altacura, in locali lasciati liberi dai Cavalieri Crociati, dando vita al nuovo convento dedicato alla S.S. Annunziata. Dopo poco tempo eressero una chiesa a nord del cenobio, dedicandola alla Madonna del Carmelo. Dell’antica casa dei Cavalieri Crociati restano la torre (oggi campanile della chiesa) e tratti di muri incorporati nell’attuale complesso in stile tardo-gotico (prima metà del XIII sec.). Indirizzo Via Carmine, 71, Piazza Armerina. Orari: venerdì: 09:30 – 12:30 – sabato: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17:00) – domenica: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17:00). Note: turno di visita ogni 20 minuti. Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni I.I.S. “Leonardo da Vinci”, istruiti dalla referente scuola Prof.ssa Roberta Marino; I.I.S. “Majorana Cascino” istruiti dalla referente scuola Prof.ssa Angela Marotta e supporto didattico esperto Dott. Luigi Neri

A cura del Gruppo di Nicosia: VOLTI DI DONNA NEL SACRO: VIAGGIO NELL’ICONOGRAFIA FEMMINILE. Il bene da promuovere è costituito da un nucleo significativo di dipinti raffiguranti iconografie sacre al femminile, custoditi all’interno di alcune chiese del centro storico di Nicosia. Queste opere, inserite nel loro contesto originario di culto, rappresentano un patrimonio artistico e devozionale di grande valore storico e identitario, testimonianza della centralità della figura femminile nella spiritualità e nella tradizione figurativa locale. Il territorio di Nicosia, situato nella parte settentrionale della provincia di Enna, si sviluppa in un contesto collinare e montano. L’itinerario tematico è riconducibile alla visita di alcune chiese del centro storico (Santa Maria degli Angeli, Santa Maria Maggiore, San Michele, Santa Lucia, San Francesco di Paola, Santissimo Salvatore, San Nicola (Cattedrale). Indirizzo Piazza Garibaldi, Nicosia, EN. Orari sabato: 09:30 – 13:00 (ultimo ingresso 12:00) – domenica: 09:30 – 13:00 (ultimo ingresso 12:00). – Note: turni di visita ogni 50 minuti con gruppi di 15 persone. Inizio del percorso: Piazza Garibaldi. Durata della visita 50 minuti. Visite a cura di Apprendisti Ciceroni Istituto “Fratelli Testa” di Nicosia.