Tour Cinquestelle in Sicilia, Di Paola: “Il vero nemico da battere è l’astensionismo”

“Il vero nemico da battere? L’astensionismo, oggi ancora più forte dai disastri degli ultimi governi regionali. Letteralmente indisponente, poi, l’immobilismo del governo Schifani che in sei mesi non ha praticamente cavato un ragno dal buco, portando a casa solo la finanziaria, peraltro in gran parte impugnata da Roma, e nessuna riforma per i siciliani”. Lo afferma il coordinatore siciliano del M5S Nuccio Di Paola, a conclusione della prima tre giorni de “L’AltraSiciliaTour” del M5S, che tra venerdì e oggi ha fatto tappa a Belpasso, Licata, Barrafranca, Assoro, Catania, Marina di Ragusa, Modica e Siracusa, per supportare le liste M5S alle prossime amministrative. A dare manforte a Di Paola, attivisti, candidati a la senatrice e presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia.

PUBBLICITÀ

“C’è grande amarezza tra la gente, delusa da questa politica inconcludente – afferma Di Paola – per fortuna fa da contraltare il palpabile entusiasmo. che ci ha accolto praticamente ovunque, di chi ci vede come unica alternativa possibile a questo sfacelo. Onestamente è difficile dare torto ai delusi, visti i disastri fatti a livello regionale e nazionale praticamene in tutti i settori, sanità, servizi, turismo, lavoro, mentre l’unico vero aiuto, il reddito di cittadinanza, è stato cancellato, gettando nella disperazione migliaia di famiglie. L’astensionismo è però la risposta più sbagliata che si possa dare e lo abbiamo detto in tutte le piazze e in tutte le salse. La più potente della armi che abbiamo a disposizione è la matita dentro la cabina elettorale. Dobbiamo convincere più gente possibile ad usarla”.