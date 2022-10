Tornano le Giornate Fai di Autunno

Sabato 15 e domenica 16 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno. 700 luoghi inaccessibili o poco valorizzati di 350 città italiane: meraviglie da scoprire, che raccontano storia e natura dell’Italia.

Anche a Enna i delegati e i volontari della fondazione, come ogni anno, metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia, arte e natura del territorio, luoghi speciali che custodiscono e testimoniano piccole e grandi storie, culture e tradizioni, che sono a pieno titolo “il nostro patrimonio”, e che perciò tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per le generazioni presenti e future.

I visitatori saranno accompagnati, come sempre, dagli alunni delle scuole che, attraverso il progetto degli Apprendisti Ciceroni, racconteranno la storia che gli appartiene, imparando così a conoscere e ad amare il loro territorio e il loro patrimonio culturale.

Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del FAI. Chi vorrà, potrà sostenere ulteriormente il FAI con contributi di importo maggiore oppure con l’iscrizione annuale, sottoscrivibile in occasione dell’evento.

La delegazione provinciale FAI di Enna propone le seguenti aperture.

A cura della delegazione di Enna, il Parco minerario di Floristella-Grottacalda. Lontano dalla classiche mete turistiche, ma unico e ricco di contenuti, il Parco minerario Floristella-Grottacalda offre uno scenario suggestivo per via delle sue molteplici caratteristiche, architettoniche, storiche, minerarie e industriali. La visita si svolgerà sabato e domenica nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Saranno organizzati gruppi di 20-25 persone, che si alterneranno in diverse stazioni di ascolto. Dalla viva voce degli studenti, i visitatori saranno accompagnati attraverso un percorso che illustrerà i luoghi spaziando dalle curiosità storiche a quelle della vita sociale che accompagnava le vicende tristemente note di coloro i quali vi lavoravano. Le visite saranno illustrate dagli Apprendisti Ciceroni dell’I.C.S. Mazzini di Valguarnera.

A cura del Gruppo Fai di Piazza Armerina, la Biblioteca comunale (ex Collegio dei Gesuiti) a Piazza Armerina. La scelta della Biblioteca Comunale mira a far conoscere un luogo del ricco patrimonio storico e culturale della città: la biblioteca come centro di aggregazione, come luogo di custodia del patrimonio librario (concetto di tutela) e quindi come simbolo di cultura e identità. L’apertura di questi luoghi al pubblico sarà occasione di valorizzazione del patrimonio culturale che essi custodiscono, avvicinando così al mondo della biblioteca tutte le generazioni che hanno perso l’uso e l’abitudine di usufruire dei servizi che quest’ente fornisce agli utenti. Le viste saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni degli istituti Majorana Cascino e Leonardo Da Vinci. Questi gli orari di visita: venerdì 10-13, sabato 10-13/16-18:30, domenica 10-13/13-18:30. La durata della visita sarà di 20 minuti.

A cura del gruppo di Nicosia, la Chiesa e convento dei Frati Cappuccini con l’annesso parco noto come l’orto dei frati a Nicosia. In occasione delle giornate Fai di autunno la comunità francescana apre ai visitatori le porte dell’intero complesso che comprende convento, silva ed ex carcere. Esso è ubicato in uno dei cinque colli che caratterizzano il paesaggio urbano, il colle dei cappuccini appunto, e si estende nella limitrofa zona del Giardinetto, così detto per la presenza della vasta area verde annessa al caseggiato. La visita condurrà il visitatore in uno spettacolare angolo compreso nel perimetro urbano, ma capace di creare la suggestione del ritorno al passato attraverso i suoni naturali, il canto degli uccelli, il belato delle pecore e il richiamo lontano dell’asino del convento. Le visite, della durata di 40 minuti circa, avranno luogo sabato 15 dalle 9 alle 13.30 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 e saranno gestite a cura di Apprendisti Ciceroni dell’IIS F.lli Testa di Nicosia.