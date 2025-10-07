Tornano le Giornate FAI d’Autunno con aperture a Enna, Calascibetta, Nicosia e Piazza Armerina

PUBBLICITÀ

Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno, il grande appuntamento autunnale che coinvolgerà 350 città italiane giunto alla sua quattordicesima edizione.

La provincia di Enna partecipa a questa straordinaria occasione per scoprire luoghi solitamente poco accessibili, apprendisti Ciceroni gli studenti che attraverso questo progetto imparano a conoscere e valorizzare il proprio patrimonio culturale; mentre i delegati FAI e i volontari della fondazione come ogni anno metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare al pubblico la ricchezza del nostro patrimonio.

La partecipazione è gratuita, anche se è gradito un contributo libero a sostegno della missione del FAI. Quest’anno la delegazione provinciale propone tre aperture molto particolari.

A Calascibetta, i visitatori potranno scoprire il Poggio di Ruggero e la Cappella Palatina, un itinerario nel centro storico che racconta le gesta del Gran Conte Ruggero I d’Altavilla e del Re Pietro II d’Aragona attraverso i luoghi simbolo del borgo. Le visite partiranno da Piazza Duomo sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, con gruppi di 15-20 persone.

A Piazza Armerina sarà possibile visitare il Museo Diocesano, ospitato nell’antico palazzo vescovile edificato nel XVII secolo e trasformato nel 2001 in museo d’arte sacra. Lo spazio custodisce e valorizza i beni culturali ecclesiastici della Diocesi ed è aperto venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, con visite ogni 30 minuti.

Infine, a Nicosia l’apertura straordinaria del sito rupestre di Monte Sant’Elena e Via di Falco permetterà di esplorare gli ingrottati normalmente inaccessibili, testimonianza degli antichi insediamenti che caratterizzarono la protostoria del territorio. Guide esperte accompagneranno i visitatori sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, con turni ogni 10 minuti.

Le giornate FAI sono ormai diventate un appuntamento fisso e imperdibile. Un’occasione unica per immergersi nella storia millenaria di un patrimonio da proteggere per le generazioni future.

Fabio Marino