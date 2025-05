Torna TEDxEnna con “Fuoripista”

PUBBLICITÀ

Dopo l’annuncio ufficiale dello scorso marzo, TEDxEnna entra nel vivo: sono ufficialmente disponibili i biglietti per la seconda edizione dell’evento in programma per sabato 21 giugno, dalle ore 15.30 alle 20.30, presso il Teatro Neglia di Enna.

Il tema di quest’anno, “Fuoripista”, è un invito ad abbandonare i sentieri tracciati per esplorare percorsi alternativi, sfidare le convenzioni e aprirsi a nuove idee. Un’occasione per lasciarsi ispirare da storie autentiche, coraggiose e capaci di aprire nuove prospettive sul mondo.

L’evento vedrà la partecipazione di 8 speaker e 3 straordinarie performance artistiche, per un pomeriggio ricco di emozioni, riflessioni e connessioni significative. Come da tradizione TEDx, tutti gli interventi saranno incentrati su idee di valore, capaci di generare un impatto positivo nella società.

I biglietti sono disponibili su www.tedxenna.com .

Tutti gli speaker che animeranno il palco del Teatro Neglia con le loro storie fuori dagli schemi saranno annunciati nei prossimi giorni attraverso i canali social ufficiali di TEDxEnna.

TEDxEnna è un evento ufficialmente riconosciuto da TED, organizzato su base volontaria, con il patrocinio del Comune di Enna, dell’Università Kore e il supporto di numerosi partner locali.