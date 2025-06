Torna il Mythos Troina Festival: cultura classica e protagonisti internazionali

PUBBLICITÀ

Dal 4 luglio al 10 agosto si terrà a Torina la quinta edizione del “Mythos Troina Festival”, rassegna teatrale sul mito classico e contemporaneo che, per il secondo anno, ha la direzione artistica dell’attore Luigi Tabita.

Troina, prima capitale normanna di Sicilia e affascinante città ellenistica offre un suggestivo scenario per il cartellone della rassegna che anche quest’anno offre un ricco calendario ricco di eventi. In programmazione 9 spettacoli, tra cui 6 prime nazionali, in più eventi speciali e laboratori di formazione.

L’inaugurazione si terrà venerdì 4 luglio con il debutto de “L’Odissea delle donne”, tratta dal romanzo di Marilù Oliva, uno spettacolo con cast tutto al femminile capitanato dalla magnetica attrice Federica Di Martino e diretto dalla visionaria regista siciliana Cinzia Maccagnano.

A seguire, l’11 luglio “La morte della Pizia”, prima nazionale, ispirato all’esilarante racconto di Friedrich Dürrenmatt sulle vicende della sacerdotessa dell’oracolo di Delfi, interpretata dall’istrionica Veronica Pivetti.

Il 18 luglio spazio alla commedia latina con il famoso testo di Tito Maccio Plauto “Miles gloriosus”, il soldato spaccone, noto per le sue spropositate e infondate vanterie. La regia è di Marinella Anaclerio e il ruolo del protagonista verrà affidato ad Ettore Bassi, conosciuto dal grande pubblico per le sue interpretazioni in fiction di successo e commedie.

Il 25 luglio sarà la volta della prima nazionale “Orestea, una suite” un riadattamento della tragedia classica Orestea diretta da Daniele Salvo, che ha firmato molte regie di successo al Teatro Greco di Siracusa.

Dal 29 luglio al 3 agosto nella prestigiosa cornice della Torre Capitania, che sorge nel cuore del borgo normanno, con l’obiettivo di stimolare la creatività di nuove voci nel panorama teatrale, si svolgerà una nuova sezione del festival dal titolo “Assoli”, che si distingue per la sua attenzione alla nuova drammaturgia under 35 e all’innovazione. Al centro ci saranno i testi classici rivisitati ed adattati in chiave contemporanea. In questa seconda fase verranno messi in scena gli spettacoli: “La guerra svelata di Cassandra, Aletheia” del siciliano Salvatore Ventura; “Antigone non muore” della napoletana Elvira Buonocore; “Drone Tragico” della compagnia Teatrino Giullare di Bologna.

Il Mythos Troina Festival, patrocinato dall’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) ed organizzato dal Comune di Troina (Enna) è un progetto ambizioso che unisce teatro e tecnologia digitale utilizzando le potenzialità di strumenti innovativi per estendere la fruibilità dei temi teatrali classici.

Il Mythos si concluderà il 10 agosto con “Medea”, interpretata da uno dei volti più importanti del cinema italiano: l’attrice Laura Morante diretta da Daniele Costantini. Questo evento si svolgerà nello scenografico spazio che si apre davanti alla Chiesa di San Silvestro.

Protagonista anche la formazione con “Mythos Lab”: dal 22 luglio al 4 agosto sono previsti laboratori gratuiti per attori professionisti con registi della scena nazionale ed internazionale come Giorgio Sangati e il maestro argentino César Brie.

“Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale per il supporto nella realizzazione del Festival – dichiara il Direttore Artistico Luigi Tabita – Il Mythos Troina Festival è un progetto artistico e sociale, è un festival che parla di giustizia, uguaglianza, memoria, migrazione, diritti civili e parità di genere, attraverso il linguaggio eterno del mito e del teatro”.

Alfio Giachino, sindaco di Troina, aggiunge: “Il Mythos Troina Festival si consacra, anche in questa edizione, tra le manifestazioni culturali più significative del panorama nazionale, grazie alla sapiente direzione artistica di Luigi Tabita. Abbiamo voluto arricchire il programma con appuntamenti di grande prestigio e la partecipazione di interpreti di levatura nazionale e internazionale. Troina, attraverso il Mythos, riafferma così la propria vocazione a essere faro di cultura e palcoscenico d’eccellenza per le arti teatrali”.

Per maggiori informazioni e dettagli è possibile visitare le seguenti pagine:

enjoytroina.it/mythos-troina-festival-2024/

https://www.instagram.com/mythostroinafestival

https://www.facebook.com/mythostroinafestival

Fabio Marino