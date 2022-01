Tiziana Tavella eletta presidente del Consiglio Regionale Assostampa

La collega Tiziana Tavella è stata eletta Presidente del Consiglio Regionale del sindacato dei giornalisti siciliani.

“Esprimo grande soddisfazione – il commento del vicesegretario della sezione provinciale Assostampa Gianfranco Gravina -. La sua elezione, che segue nel tempo la nomina a vicesegretario regionale della collega Cristina Puglisi, rappresenta, ancora una volta, la grande attenzione che Assostampa Sicilia rivolge alle realtà territoriali più piccole, dove esercitare la professione giornalistica è ancora più complicato e dove è sempre più necessaria la presenza del sindacato per garantire sia spazi irrinunciabili di informazione, sia la correttezza in campo comunicativo delle istituzioni locali. Siamo certi che la collega Tiziana Tavella saprà interpretare al meglio il suo ruolo in termini di equilibrio e autorevolezza che le derivano dall’esperienza maturata in tanti anni di professione giornalistica e di militanza sindacale”.

La redazione di Enna Live augura alla collega Tiziana Tavella un buon lavoro per questo nuovo prestigioso incarico.