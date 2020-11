The Sicilianman

In periodo di confinamento, più o meno dichiarato, è inevitabile trovarsi a passare gran parte del proprio tempo su Netflix. È una buona occasione per vedere film da tempo in agenda, soprattutto i più lunghi. Tra tutti, arriva quindi il momento di dedicare tre ore e mezza a The Irishman, l’ultimo film di Scorsese.

Confesso di aver iniziato a vedere il film senza aver letto la trama. Immaginavo si parlasse della storia di un irlandese negli States. Non pensavo che quest’irlandese, Frank Sheeran (Robert De Niro), fosse quasi un siciliano d’adozione. Innanzitutto perché Frank ha combattuto la seconda guerra mondiale in Sicilia e mastica qualche parola di italiano. Ma soprattutto perché, appena Frank torna negli States, si mette subito nei guai ed entra tra i ranghi della mafia siculoamericana.

È così che Frank conosce Russell Bufalino (Joe Pesci). I due diventano presto inseparabili e, come Forrest Gump, diventano protagonisti delle vicende statunitensi di quelli anni. Non c’è evento che non li veda protagonisti in negativo: elezione di JFK, l’invasione fallita a Cuba, l’omicidio Kennedy, l’elezione di Nixon e, infine, la sparizione del potente sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino).

Quanto c’è di vero nel film? Gli eventi descritti sono reali, i personaggi anche. Rimane il dubbio sul reale coinvolgimento dei personaggi negli eventi. È possibile che Rossell Bufalino scegliesse il presidente degli Stati Uniti? Ma soprattutto, chi era Rossell Bufalino?

Nel film dice essere originario di un paese del catanese. Nacque in realtà a Montedoro nel settembre del 1903 e il suo nome era Rosario. Qualche settimana dopo partì con la madre e i due fratelli alla volta degli Stati Uniti dove il padre lavorava già da sei mesi. Aveva raggiunto la comunità di montedoresi che, anche oltreoceano, si dedicava al lavoro nelle miniere.

Era una vita non tanto diversa da quella lasciata in Sicilia e, soprattutto, non meno tragica. La famiglia di Rosario non riuscì infatti neanche a riunirsi. Il padre morì in una miniera di carbone della Pennsylvania quando la famiglia era già sul traghetto. Una tragedia che ricorda quanto fosse difficile la vita anche dall’altro lato dell’oceano.

Appena sbarcata, la sua famiglia decise quindi di tornare in Sicilia. Passò qualche mese e ritornarono negli States. Li avrebbe aiutati la comunità oltreoceano di Montedoro. Era una comunità organizzata che iniziava a dedicarsi ad altri affari, non sempre legali, e che era conosciuta come i “Men of Montedoro”. Poi, nel 1910, morì anche la madre e, di nuovo, Rosario tornò in Sicilia. Ma nel 1914 decise di emigrare definitivamente negli Stati Uniti dove divenne finalmente Russell.

Si trasferì a Scanton, città della Pennsylvania che ha dato i natali al presidente eletto Joe Biden. Inizio là la scalata ai vertici della mafia montedorese. Divenne famoso nel 1957 per aver organizzato l’incontro di Alpachin, una riunione di tutte le famiglie mafiose degli Stati Uniti. Fu una riunione quasi comica. I più di 110 partecipanti erano arrivati in macchine così lussuose che i vicini, insospettiti, chiamarono la polizia. Furono arrestati più di 60 mafiosi tra cui Russell.

Riuscì però ad evitare ogni condanna e, qualche mese dopo, divenne il boss della famiglia Bufalino. Da quel momento il film ci racconta il resto della sua vita. Conobbe l’irishman Frank Sheeran e ne divenne quasi amico. Si alleò con il boss della mafia di Filadelfia, Angelo Bruno (Harvey Keitel). Anche lui nato in Sicilia, a Villalba, e poi emigrato negli Stati Uniti.

Ma, soprattutto, a detta del film, divenne così potente da decidere il presidente degli Stati Uniti e da convincerlo ad invadere Cuba. È in parte un’esagerazione cinematografica e, in parte, vero. Sembra che Russell Bufalino abbia veramente aiutato la CIA per l’invasione americana a Cuba. E, piccola curiosità, sembra che Russell riuscì a far ottenere al cantante Al Martino un ruolo nel Padrino. Non sappiamo se attraverso una proposta che non si poteva rifiutare.

L’essere nato in Sicilia gli creò, infine, qualche problema perché lo esponeva al rischio di essere espulso e mandato in Italia. Nel 1973 la giustizia a stelle e strisce decise di espatriarlo in Italia ma il governo italiano si rifiutò di accoglierlo. Fu poi arrestato e passò gli ultimi della sua vita tra il carcere e l’ospizio.

Le confessioni di Frank hanno fatto riemergere la storia di Rosario e hanno ispirato Martin Scorsese. È per questo che il protagonista del film è Frank Sheeran. The Irishman. Ma è impossibile non vedere il quadro generale. La vera storia che viene raccontata è quella della mafia siculoamericana. In particolare quella di Rosario Bufalino detto Russell. The Sicilianman nato a Montedoro.

Paolo Rizzo