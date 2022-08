Terremoto nel partito Italia al Centro: alcuni esponenti in Sicilia lasciano

Terremoto in Sicilia nel partito di “Italia al Centro”. “La nostra storia politica non ha nulla a che spartire con gli autonomisti – comunicano alcuni esponenti del partito -. Dopo la decisione nazionale di fare liste alle regionali con Mpa la gran parte del partito in Sicilia prende le distanze. Alcuni esponenti siciliani dopo avere dato disponibilità ad eventuali candidature per le nazionali si sono ritrovati a dovere dare anche dei nominativi per le liste regionali. Quando è stato chiaro che quei nominativi servivano per rimpinguare le liste Mpa c’è stata una vera e propria protesta da parte di alcuni dirigenti regionali. Alla fine, vista l’impossibilità a proseguire un percorso politico condiviso, si è arrivati alla rottura”.

Il segretario provinciale di Enna Di Maggio, quello di Agrigento Porrello, il segretario comunale di Enna Bombara, di Calascibetta Ferro, di Aidone Donatello e un grosso gruppo di Palermo, rappresentato da Caterina Micalizzi, con diversi sostenitori presenti sulla provincia di Catania e di Ragusa, hanno deciso di lasciare il partito.

“Il gruppo resterà unito – comunicano attraverso una nota stampa – e non farà mancare il proprio contributo per le imminenti elezioni nazionali e regionali”.