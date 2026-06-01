Terremoto al largo della Calabria, scossa avvertita anche a Enna

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Una scossa di terremoto è stata avvertita qualche minuto fa anche a Enna. Secondo i dati diffusi dall’INGV, l’evento sismico ha avuto magnitudo ML 6.2 ed è stato registrato nella zona della Costa Calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza.

Il terremoto è avvenuto alle 00:12:35 ora italiana del 2 giugno 2026, con coordinate geografiche 39.1550, 15.8210 e a una profondità di 250 chilometri.

La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Il sisma è stato avvertito anche a distanza, comprese alcune aree della Sicilia interna e della provincia di Enna.