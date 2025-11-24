Tennistavolo: weekend in chiaroscuro per le formazioni dell’Asd Ausonia Enna

PUBBLICITÀ

Dopo 18 successi consecutivi e 623 giornate senza sconfitte tra Serie B1 e Serie A2 (ultima battuta d’arresto il 9 marzo 2024), la formazione maschile di Serie A2 del Tennistavolo Ausonia Enna ha ceduto il confronto casalingo di Sant’Onofrio alla ASD TT Città di Siracusa, attuale capolista del girone B e tra le principali pretendenti alla promozione nella massima serie.

La squadra ennese, priva della formazione titolare al completo, si è presentata con Daniele Spagnolo, Tomas Alin Saavedra e con il presidente Pietro Spagnolo inserito come riserva. Nonostante le difficoltà previste dal pronostico e il livello degli avversari, gli atleti schierati hanno offerto una prestazione combattuta.

Particolarmente significativo l’avvio di Tomas Alin Saavedra, che ha ottenuto una vittoria netta contro l’italo-brasiliano Rafael Turrini, imbattuto fino a quel momento. Buona anche la prova di Daniele Spagnolo, sconfitto soltanto al quinto set dal bulgaro Petkov. Nel prosieguo dell’incontro, i siracusani hanno però preso il controllo della gara, anche grazie all’ingresso del bulgaro Hristonov al posto di Giuseppe Calarco, chiudendo sul 4-1.

Secondo quanto emerso a fine gara, con la presenza di almeno un altro titolare la squadra ennese avrebbe potuto contendere maggiormente l’esito dell’incontro.

In Serie C1 è arrivata una vittoria a Marsala per la formazione ennese, grazie anche all’esordio del rumeno Horia Ursut, autore di tre punti in altrettanti incontri. A contribuire al successo anche i punti di Giuseppe Spagnolo e Simone Sofia, con prova positiva per Simone Giacone, subentrato proprio a Sofia.

In Serie D1, infine, l’Ausonia schierata con Di Venti, Valvo e Bellomo ha ottenuto una vittoria per 5-1 nella trasferta di Caltanissetta.