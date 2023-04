Tennistavolo: altro titolo per un ennese, Riccardo Dipietro campione italiano nel doppio under 13

Dopo la vittoria ieri di Daniele Spagnolo nell’under 17, per il tennistavolo ennese arriva un’altra bella soddisfazione ai Campionati Italiani Giovanili. Riccardo Dipietro della Polisportiva Eos Enna, insieme a Danilo Faso della Top Spin Messina, ha festeggiato oggi a Terni il titolo nazionale nel doppio under 13.

Per l’Eos Enna si tratta del sesto titolo italiano, per il giovanissimo pongista ennese, che gioca attualmente in C2, invece un grosso salto in avanti dopo il secondo posto conquistato l’anno scorso. Dipietro, a livello giovanile, è da tre anni campione regionale e nella scorsa stagione si è piazzato terzo ai campionati italiani di sesta categoria.