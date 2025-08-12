Tennistavolo: l’Ausonia Enna pronta per la nuova stagione in Serie A2

PUBBLICITÀ

Sta per avere inizio la preparazione dell’ASD Tennistavolo Ausonia Enna in vista dell’inizio dei campionati nazionali di Serie A2 maschile e femminile.

La formazione maschile debutterà sabato 4 ottobre, in casa, contro il King Pong Roma. Inserita nel Girone B, l’Ausonia Enna affronterà Il Circolo Prato, TT Torre del Greco, Tennistavolo Lucca, Antoniana Pescara, Vita Maitek S. Elpidio a Mare, TT Città di Siracusa e, appunto, King Pong Roma. L’organico della squadra ennese sarà composto da Daniele Spagnolo (ennese), Tomas Maximiliano Alin Saavedra (italoargentino), Gabriele Picciulin (torinese) e Mohamed Adel Mohamed Hamed Shouman (egiziano). Gli atleti seguiranno programmi personalizzati di allenamento e si ritroveranno a Enna pochi giorni prima dell’esordio.

Il campionato femminile scatterà invece domenica 21 settembre a Molfetta, con un concentramento a sei squadre valevole per 2 giornate di campionato. Nel Girone D, l’Ausonia Enna se la vedrà con TT Ennio Cristofaro Casamassima, Circolo Tennistavolo Molfetta, Tennistavolo Norbello “Guilcer”, Tennistavolo Norbello “Giallo” e Tennistavolo Sassari. La rosa femminile è formata da Marina Conciauro e Yuliya Markova (palermitane), Claudia Minutoli (messinese), Sidelya Mutlu (bulgara) e Hend Mohamed Fathy Abdelhalim (egiziana). Anche per loro allenamenti personalizzati nelle rispettive città prima del debutto stagionale.

L’Ausonia Enna si prepara così a una stagione impegnativa, con l’obiettivo di ben figurare in entrambi i campionati e di portare in alto i colori della città su tutto il territorio nazionale.