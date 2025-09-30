Tennistavolo: l’Ausonia Enna debutta con tre formazioni nei campionati maschili a squadre

PUBBLICITÀ

Nel weekend del 4 e 5 ottobre è in programma la prima giornata dei campionati maschili a squadre di tennistavolo.

L’Ausonia Enna parteciperà alla stagione con tre formazioni, rispettivamente in Serie A2, Serie C1 e Serie D1.

La formazione di Serie A2, composta da Daniele Spagnolo, dall’ungherese Daniel Kosiba e dal torinese Gabriele Piciulin, esordirà sabato alle ore 15.00 nella palestra di Sant’Onofrio contro il King Pong Roma. L’incontro rappresenta il debutto stagionale e sarà seguito, nella seconda giornata, da una trasferta a Lucca.

In Serie C1, la squadra formata da Giuseppe Spagnolo, Simone Sofia e Simone Giacone sarà impegnata in trasferta a Palermo contro lo Sportenjoy Nero di Cillaroto, La Torre e Bono.

Lo scorso fine settimana, in Puglia, si è svolto il primo dei cinque concentramenti di Serie A2 femminile. L’Ausonia Enna, al debutto nella categoria dopo la promozione, ha schierato Yuliya Markova, Marina Conciauro e la giovane bulgara Sidelya Mutlu. La giornata si è conclusa con una vittoria contro Sassari e una sconfitta contro Norbello.