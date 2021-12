Tennistavolo: i risultati delle squadre ennesi nel weekend

Nei giorni 11 e 12 dicembre si è disputata la VI° giornata dei campionati nazionali di tennistavolo, mentre per i campionati regionali di serie D/2 si sono svolti i concentramenti validi per la V° e VI° giornata.

In Serie A/2 girone “B”, il TT AUSONIA ENNA, nell’incontro casalingo di sabato sera, manca per un soffio il pareggio contro il CIATT PRATO, risultato che avrebbe dato morale alla squadra ennese, ancora alla ricerca del primo risultato utile stagionale. Sul 3 a 2 per gli ospiti, il bulgaro “ennese” Vasil Hristozov, che sostituiva l’infortunato Daniele Spagnolo, dopo avere inflitto a Nicola Remi due parziali pesanti nel primo e nel terzo set, si arrende al quinto, consegnando a quest’ultimo il punto per il definitivo 4-2 finale. Anche gli ospiti si sono presentati al Palasport di Enna Bassa in formazione rimaneggiata per l’assenza dello spagnolo Torres Camacho Daniel, ma nulla toglie alla grande prestazione del russo in forza alla squadra ennese, Andrei Labanau, nota positiva della giornata, che è riuscito a realizzare la sua prima doppietta stagionale battendo Lorenzo Ragni, attuale n. 12 del ranking nazionale. Purtroppo non si sblocca Lorenzo Lo Verso, in cerca della sua prima vittoria nella categoria. Ma il campionato va comunque avanti e fra sette giorni la squadra ennese giocherà a Napoli contro l’ASD CREATIVE STELLA DEL SUD, che occupa il penultimo posto in classifica con 3 punti.

In Serie B/1 girone “E”, al TT AUSONIA ENNA, impegnato in trasferta contro il TOP SPIN MESSINA, non bastano le due doppiette realizzate da Yuliya Markova e Gabriel Grixti per evitare la quarta sconfitta consecutiva. I padroni di casa che hanno vinto di misura con il risultato di 5-4. Sabato la squadra ennese sarà impegnata nel campo dell’ASD CITTA’ DI SIRACUSA.

In Serie B/2 girone “M” torna il sorriso in casa EOS ENNA. Dopo la battuta d’arresto patita la scorsa settimana ad opera del TT MODICA, la squadra ennese, grazie ad una stratosferica prestazione di Gabriele Puglisi, realizzatore della sua prima tripletta stagionale, ritrova la vittoria contro la capolista PONGISTICA MESSINA con il risultato di 5-3. A completare l’impresa ci hanno pensato Massimo Cavallaro e Paolo Alongi, realizzatori di un punto a testa. Vittoria che fa gravitare la squadra a ridosso delle prime, e data la caratura dell’avversario, fa sicuramente morale per i giocatori eossini, lasciando ben sperare per un risultato positivo nell’ultima giornata del girone di andata, domenica 19, dove affronteranno in trasferta i palermitani delL’ASD SPORTENJOI.

In Serie C/1 girone “S” segnano il passo entrambe le squadre del TT AUSONIA “ENNA”, ormai a corto di vittorie da diversi turni di campionato. Domenica il TT AUSONIA “IBLEA” è costretta al passivo di 5-2 nel campo dei marsalesi del Germaine Lecoque, un punto a testa realizzato da Giovanni Guardiano e Nicoletta Criscionre; sull’altro fronte il TT AUSONIA “ENNA” viene battuto a Randazzo dal TT HIMERA con il risultato di 5-1, di Andrea Vigiano l’unico punto in favore della squadra ennese. I due punti fin qui conquistati relegano le due compagini ennesi all’ultimo posto in classifica insieme all’APD Taumerion.

Serie D/2 girone “E”. La V° E VI° giornata di campionato aveva in programma due concentramenti, sabato 11 a Caltanissetta e domenica 12 a Gela.

Nel concentramento di Caltanissetta sono scese in campo il TT CALTANISSETTA, il TT CALASCIBETTA, il G.S. FOLGORE e l’ EOS ENNA, in calendario i seguenti incontri: EOS ENNA vs G.S. FOLGORE 6-0; TT CALTANISSETTA vs EOS ENNA 3-3; TT CALASCIBETTA vs TT CALTANISSETTA 6-0; TT CALASCIBETTA vs G.S. FOLGORE 6-0.

Nel concentramento di Gela, sono scese in campo il TT GELA “A”, il TT GELA “B”, il SIRIO VILLAROSA e il TT ENNA, in calendario i seguenti incontri: SIRIO VILLAROSA vs TT GELA “A” 4-2; TT ENNA vs TT GELA “B” 6-0; TT GELA “B” vs SIRIO VILLAROSA 2-4; TT ENNA vs TT GELA “A” 6-0.

Meritevole di una menzione è sicuramente la mascotte dell’Eos Enna Andrea Alongi che, ad a 8 anni appena compiuti, è ufficialmente un agonista del tennistavolo ennese.

Dopo sei giornate, la classifica vede a punteggio pieno Il TT Calascibetta, capolista con 12 punti, al secondo posto con 9 punti l’EOS ENNA e il SIRIO VILLAROSA, a seguire il TT ENNA con 8 punti.

Fermi i campionari di serie C/2 e D/1.