Tennistavolo: i risultati nel weekend degli ennesi

Durante lo scorso fine settimana sono tornati di scena i campionati nazionali e regionali di tennistavolo.

In Serie A/2 maschile girone “B”, si à giocata la V^ giornata di campionato; continua la striscia negativa del TT AUSONIA ENNA che perde in trasferta contro il TT SASSARI con il passivo di 4-0, risultato che relega la compagine ennese all’ultimo posto in classifica. Andrei Labanau, Lorenzo Lo Verso e Daniele Spagnolo, sabato 11 dicembre ospiteranno il CIATT PRATO, formazione che attualmente occupa la seconda posizione in classifica.

In Serie B/1 maschile girone “E” il TT AUSONIA ENNA ha giocato in casa la sua V^ di campionato ospitando i palermitani del TT MAZZOLA. L’incontro si è concluso in favore degli ospiti con il risultato di 5-2. La squadra, comunque, forte dei 4 punti conquistati nelle prime due giornate di campionato, gravita in una posizione di classifica abbastanza tranquilla. Il maltese Gabriel Grixti, realizzatore dei due punti ennesi, Francesco Impallomeni, Francesco Messa e Yuliya Markova, sabato 11, saranno ospiti della TOP SPIN MESSINA.

In Serie B/2 girone “M”, nella V^ di campionato, impegno casalingo negativo anche per l’EOS ENNA. La squadra ennese perde con il risultato di 2-5 la partita contro il TT MODICA dell’ex Mario Savoca. Un punto a testa realizzato da Paolo Alongi e Massimo Cavallaro, giornata senza punti per Gabriele Puglisi. Si ferma a due vittorie consecutive la striscia positiva della formazione del presidente Massimo Dipietro che domenica 11 sarà impegnata in casa nell’incontro che la vedrà di fronte alla capolista Pongistica MESSINA.

In Serie C/1 maschile, nella V^ giornata di campionato, doppia sconfitta per le squadre ennesi. Il TT AUSONIA “ENNA” perde in casa contro il VI.GA.RO. SIRACUSA con il risultato di 2-5, di Andrea Vigiano e Luigi Grimaldi i due punti per la squadra ennese. Sull’altro fronte il TT AUSONIA “IBLEA” perde in casa con il risultato di 3-5 ad opera del TT RANDAZZO, con due punti realizzati da Giovanni Guardiano e uno da Nicoletta Criscione.

In Serie C/2 maschile girone “E”, Campionato Regionale, nel concentramento di Gela, il TT CALASCIBETTA “B” subisce una doppia battuta d’arresto ad opera del T.T. GELA, con il risultato di 0-6, e dell’EOS ENNA “giallo” con il passivo di 1-5. Per l’Eos hanno realizzato due punti a testa Alessandro Bongiovanni e Giuseppe Tirrito e un punto Luigi Millunzi, di Biagio Buscemi il punto della bandiera per gli xibetani. Nel concentamento di Calascibetta in evidenza la doppia vittoria della capolista LIBERTAS LUIGI STURZO CALTAGIRONE che si impone con il medesimo risultato di 5-1 sulla TT VIRTUS ENNA, punto realizzato da Giovanni Giordano, e sul TT AUSONIA ENNA con punto realizzato da Giuseppe Greca. Il TT VIRTUS ENNA si rifà nel secondo incontro battendo per 5-1 il PIETRAPERZIA 88 con due punti a testa per il maltese Sean Debono e Gaetano Piangiamore e un punto di Luigi Napoli, di Diego Severino il punto pietrino. Anche il PIETRAPERZIA 88 ha la sua rivincita di giornata vincendo 4-2 contro il TT AUSONIA ENNA con due punti di Diego Severino e un punto a testa per Ugo Tomasella e Franco Di Calogero, di Bruno Potenza e Giuseppe Greca i punti per l’Ausonia.

In Serie C/2 maschile girone “F”, campionato regionale, continua la corsa dei ragazzi dell’EOS ENNA “rosso” che conquistano la loro quarta vittoria consecutiva su altrettante gare disputate. Nicola Zigarelli, Riccardo Dipietro e Nicola Mangione si impongono per 4-2 sull’ASD KERKENT con due punti a testa realizzati da Riccardo Dipietro e Nicola Mangione.

In Serie D/1 maschile il TT VIRTUS ENNA vince 5-1 contro il TT MODICA, due punti a testa per Michele Ciulla e Gaetano Savoca e un punto per Paolo Bruno.

Fermi i campionari di serie D/2.