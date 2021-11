Tennistavolo: i risultati delle squadre ennesi nel weekend

Questi i risultati del movimento pongistico ennese nelle gare disputate durante lo scorso weekend.

In Serie A/2 maschile, continua la striscia negativa di risultati per la compagine ennese del TT AUSONIA ENNA: è uscita battuta 4-0 dalla trasferta di Torre del Greco valida per la 4^ giornata di campionato. Nulla di più hanno potuto Andrei Labanau, Lorenzo Lo Verso e Daniele Spagnolo, guidati dal tecnico Hristozov Vasil Stoyanov. La squadra confida ora in un pronto riscatto già nella prossima trasferta del 4 dicembre a Sassari.

Nel Campionato di Serie A/2 femminile girone “D” continua la marcia solitaria della capolista TT AUSONIA ENNA che nel concentramento di Napoli, valido per la 3^ e 4^ giornata di campionato, conquista quattro punti in classifica in virtù delle vittorie contro il Tennistavolo Casper RC (4-1) e A.S.T.T. EUREKA ‘ROMA’ (4-0) con i punti di Yuliya Markova, Nicoletta Criscione e Natalia Riabchenko.

In Serie B/1 maschile l’altra squadra TT AUSONIA ENNA impegnata in trasferta, ospite dell’ASD FIACCOLA ‘A’ CASTELLANA GROTTE, viene battuta con il risultato di 5-0. La squadra ennese, grazie alle vittorie nelle prime due giornate di campionato, rimane comunque saldamente aggrappata alle zone alte della classifica del girone “E”. Gabriel Grixti, Francesco Impallomeni e Yuliya Markova si preparano per ospitare il 4 dicembre i palermitani del TT Mazzola.

In Serie B/2, nell’incontro valido per la 4^ giornata di campionato, l’EOS ENNA si impone in trasferta contro il TT VITTORIA 1999 (Sky Blue) e ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato con il risultato di 5-2. Paolo Alongi autore di un punto, due punti a testa per Massimo Cavallaro e Gabriele Puglisi. Si attende ora il TT Modica nell’incontro casalingo del 4 dicembre.

In Serie C/1 maschile, nella 4^ giornata di campionato, battuta d’arresto per entrambe le squadre ennesi. Il TT AUSONIA “ENNA” perde in trasferta contro il TAUROMENION con il risultato di 5-2, di Andrea Vigiano i due punti per la squadra ennese; sull’altro fronte il TT AUSONIA “IBLEA” viene battuto 5-1 dal TT. VI.GA.RO. SIRACUSA.

In Serie C/2 maschile, Campionato Regionale Girone “E”, nel concentramento di Gela, il PIETRAPERZIA 88 è costretto ad una doppia battuta d’arresto ad opera del T.T. GELA 0–6 prima e del LIBERTAS LUIGI STURZO CALTAGIRONE 2-4 poi, di Diego Severino i due punti della squadra pietrina. Doppia sconfitta anche per l’EOS ENNA “giallo” con il medesimo risultato di 6–0 ad opera del LIBERTAS LUIGI STURZO CALTAGIRONE e dal T.T. GELA. Giornata positiva per il TT VIRTUS ENNA: nel concentramento di Enna Bassa ottiene due vittorie con il il TT AUSONIA ENNA 6-0 (2 punti a testa per Luigi Napoli, Giovanni Giordano e Gaetano Piangiamore) e con il TT CALASCIBETTA “B” per 4-2 (doppietta di Gaetano Piangiamore e un punto a testa per Luigi Napoli e Giovanni Giordano ), doppietta di Biagio Buscemi per gli xibetani.

In Serie C/2 maschile, Campionato Regionale girone “F”, Nicola Zigarelli, Riccardo Dipietro e Nicola Mangione dell’EOS ENNA “rosso”, grazie alle due vittorie contro il TT CALTANISSETTA per 6–0 (2 punti a testa) ed il TT CALASCIBETTA “A” per 4–2, con due punti di Riccardo Dipietro ai danni dei più esperti Savoca Maurizio Salvatore e Savoca Carmelo, ai quali si aggiungono un punto a testa di Nicola e Simone, condividono la vetta della classifica con il TT Cefalù con 6 punti.

In Serie D/1 maschile il TT VIRTUS ENNA segna il passo, costretto al passivo di 4-2 dai padroni di casa del T.T. GELA “Senior”. Di Michele Ciulla e Gaetano Savoca i punti realizzati dalla squadra ennese.

Fermi i campionati di Serie D/2.