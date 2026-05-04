Tennistavolo giovanile: Folgore Enna quinta a squadre nell’Under 11

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Si è conclusa, con la disputa degli incontri di singolare U13 e U11, l’otto giorni ternana dedicata alle categorie giovanili minori, maschili e femminili, a squadre, di doppio e individuali.

Per i ragazzi siciliani impegnati tra gli U13, i Campionati si sono aperti, nella consueta cornice del Palatennistavolo A. De Santis di Terni, con il Doppio Maschile Under 13, che vedeva impegnato il duo Andrea Alongi/Federico Patanè, dell’A.S. Dilettantistica Tennis Tavolo Caltanissetta e del CUS Catania Associazione Sportiva Dilettantistica. La loro corsa si è interrotta nei sedicesimi ad opera di Nicolò Chierichini e Franco Porta, dell’A.S.D. Milano Table Tennis Academy.

Nel Singolo Maschile Under 13, Alongi, dopo avere superato brillantemente il girone 8, ha ceduto in tabellone agli ottavi contro Santiago Acquistapace, del Tennis Tavolo Isola del Bosco Associazione Sportiva Dilettantistica. Non ha invece superato il proprio girone Federico Patanè.

Due le compagini siciliane iscritte nel settore Maschile Under 11 a squadre: A.S.D. Tennis Tavolo Barcellona P.G. e A.S.D. Gruppo Sportivo Folgore Enna. I barcellonesi Dario e Antonio Rossello non hanno superato gli ottavi, battuti dai triestini del C.S. Dilettantistica Sportni Krozek Kras, ma hanno raggiunto un onorevolissimo 13° posto finale.

Meglio hanno fatto i portacolori della Folgore Enna, Antonio Arinella e Francesco Giunta, che, dopo avere avuto accesso ai quarti a scapito dei teramani dell’A.S.D. Energia New Teramo, Stefano Bruni e Nicolò Pomponi, hanno affrontato i finalisti della gara, gli emiliani di Città dei Ragazzi TT Modena, Cristian Ragni e Leonardo Centi. Gli ennesi hanno ceduto l’ingresso in semifinale, pur mostrando buone trame di gioco.

Negli spareggi per le posizioni dalla 5ª alla 8ª, i giovanissimi ennesi hanno superato prima la Milano Table Tennis Academy C.S., del trio Chierichini, Perego e Busti, e successivamente la C.S.D. Ask Kras di Nik Slavec e Francesco Vianelli, raggiungendo un meritato 5° posto, non scontato alla vigilia, frutto del duro lavoro svolto dai ragazzi in società e della guida in panchina di Daniele Spagnolo.

Fatali gli ottavi di finale per Antonio Arinella e Marika Altesi, dell’A.S.D. Gruppo Sportivo Folgore Enna e dell’A.S. Dilettantistica T.T. Mediterraneo, nel Doppio Misto Under 11. A superare in cinque set i siciliani è stata la coppia bresciana formata da Mohamed Rayen Ben Hassen e Chiara Zanni, dell’A.S. Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica.

Nel Doppio Maschile Under 11 si è interrotto subito, nei sedicesimi, il percorso di Arinella e Giunta, dell’A.S.D. Gruppo Sportivo Folgore Enna, dopo una contesa molto tirata con il doppio della Polisportiva Treviso A.S.

Si sono spinti fino agli ottavi Alessandro Pricoco e Leandro Di Natale, dell’A.S. Dilettantistica Il Circolo Etneo e dell’A.S. Dilettantistica Tennistavolo Vi.Ga.Ro. Siracusa, ma hanno incrociato la coppia più forte della categoria, formata da Cristian Ragni e Leonardo Centi, entrambi della Città dei Ragazzi TT Modena.

Argento nel Doppio Femminile U11 per la coppia siciliana Milena Faso/Marika Altesi, del T.T. Top Spin Messina A.S. Dilettantistica e dell’A.S. Dilettantistica T.T. Mediterraneo. Dopo avere passato il primo turno da teste di serie, le ragazze hanno superato ai quarti la coppia Rossana De Fazio/Giulia Indino, dell’A.S. Dilettantistica Circolo Tennistavolo Molfetta e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Bari. Con lo stesso parziale di 3-0 sono state eliminate le sarde Beatrice Zedda e Alessia Rassu.

Disco rosso in finale per Faso/Altesi, che dopo cinque set hanno dovuto cedere il titolo alla coppia Clara Buzzoni/Victoria Tamini, dell’A.S. Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica e dell’A.S.D. Milano Table Tennis Academy.

Da Milena Faso, del T.T. Top Spin Messina A.S. Dilettantistica, è arrivato anche l’unico podio individuale di questa fase dei Campionati per la pattuglia dei giovanissimi siciliani. Ai quarti del Singolo Femminile Under 11, la giovane palermitana ha superato Sofia Maria Mihaica, dell’Unione Sportiva Sarmeola A.S. Dilettantistica, quindi Matilde Paternostro, dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Reggello. In finale nulla ha potuto contro Victoria Tamini, alla quale è riuscita a strappare un solo set.

Nella stessa gara, ottima qualificazione ai quarti per Marika Altesi, dell’A.S. Dilettantistica T.T. Mediterraneo, che ha perso solo al quinto set l’opportunità di accedere in semifinale, e dunque al podio, contro Clara Buzzoni, dell’A.S. Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica.

Nel Singolo Maschile Under 11, non ha superato il girone 8 Leandro Di Natale, dell’A.S. Dilettantistica Tennistavolo Vi.Ga.Ro. Siracusa, dopo avere superato la prima fase del Criterium. Stessa sorte per Alessandro Pricoco, dell’A.S. Dilettantistica Il Circolo Etneo.

Ha avuto accesso al tabellone di consolazione Francesco Giunta, dell’A.S.D. Gruppo Sportivo Folgore Enna, che si è fermato agli ottavi; stesso risultato per Dario Rossello, del Tennis Tavolo Barcellona P.G.

Ha invece raggiunto il tabellone finale Antonio Arinella, dell’A.S.D. Gruppo Sportivo Folgore Enna, che ha chiuso i Campionati con un’ottima qualificazione agli ottavi, cedendo l’accesso ai quarti a Leonardo Centi, dell’A.S. Dilettantistica Città dei Ragazzi Tennis Tavolo.