Tennistavolo: bilancio di metà stagione per l’Ausonia Enna

Con gli incontri disputati nel weekend del 20 e 21 dicembre si è chiusa la prima parte della stagione sportiva 2025/2026 di tennistavolo per quanto riguarda l’attività a squadre. Il 26 dicembre è stato invece disputato l’ultimo torneo individuale regionale previsto prima della pausa.

In Serie A2 femminile, la squadra ennese dell’Ausonia ha fatto registrare un rendimento positivo nella prima parte del campionato. Il gruppo, capitanato da Marina Conciauro e guidato in panchina dalla campionessa mondiale veterani Yulyia Markova, ha affrontato le diverse formazioni mantenendo un buon equilibrio nei confronti diretti. Il livello del torneo è cresciuto sensibilmente a seguito della riforma regolamentare federale che consente l’impiego di due atlete straniere per squadra.

Un esempio della competitività del campionato si è avuto nel concentramento svoltosi il 20 dicembre al Palasport di Enna, organizzato dall’A.S.D. Tennistavolo Ausonia Enna con il patrocinio del Comune di Enna. Alla manifestazione hanno preso parte sei squadre provenienti dal Sud Italia, tra cui formazioni pugliesi e sarde. L’evento ha visto la partecipazione di atlete di livello internazionale, provenienti da diversi Paesi europei, affiancate da giocatrici italiane ed ennesi.

Nel corso della stagione ha fatto il suo esordio anche l’atleta egiziana Hend Fathy Abdelhalim, dopo il completamento dell’iter di tesseramento, affiancata da Sidelya Mutlu e dalle altre componenti del roster femminile. Il gruppo nel suo complesso è inserito in un contesto competitivo che potrebbe incidere sugli equilibri del girone di A2 femminile.

In Serie A2 maschile, l’Ausonia Enna ha chiuso il girone di andata al terzo posto. L’unica sconfitta è arrivata nel confronto casalingo contro la formazione del Città di Siracusa, tra le principali candidate alla promozione. La squadra ennese si è presentata con una rosa composta, tra gli altri, da Daniele Spagnolo, Daniel Kosiba, Josip Huziak, Gabriele Piciulin e Tomas Alin Saavedra, in un campionato caratterizzato anch’esso dalla presenza di atleti stranieri di alto profilo.

Risultati positivi sono arrivati anche dalla Serie C1 maschile, dove l’Ausonia guida attualmente il girone, chiudendo la prima parte della stagione in testa alla classifica. Alla formazione composta da Giuseppe Spagnolo, Simone Sofia e Simone Giacone si è recentemente aggiunto l’atleta rumeno Horian Ursut.

Nel campionato di Serie D1, infine, la squadra formata da Bruno Potenza, Paolo Di Venti, Giuseppe Valvo e Gaetano Bellomo occupa il terzo posto in classifica.

I campionati a squadre osserveranno ora una pausa per lasciare spazio all’attività individuale. La ripresa per le formazioni maschili è prevista nel weekend tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2026, mentre la Serie A2 femminile tornerà in campo il 15 febbraio 2026 a Casamassima, in Puglia.