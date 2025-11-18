Tennistavolo: Ausonia, risultati della quarta giornata dei campionati a squadre

PUBBLICITÀ

Nella quarta giornata dei campionati a squadre di Tennistavolo, le formazioni dell’Ausonia hanno registrato risultati differenziati nelle varie categorie.

In A2 maschile, la squadra ennese ha ottenuto una vittoria esterna contro L’Antoniana T.T. Pescara per 4-1. Due punti sono stati realizzati da Gabriele Piciulin, mentre Tomas Alin Saavedra e Daniele Spagnolo hanno conquistato un punto ciascuno. Per la formazione pescarese è arrivato un punto con il successo di Maurizio Massarelli su Saavedra. Si è inoltre disputato un incontro equilibrato tra Massarelli e Piciulin, concluso 11-9 al quinto set a favore del giocatore dell’Ausonia.

Con questo risultato, la formazione si colloca al secondo posto del girone B. Il prossimo impegno è previsto sabato 22 novembre alla palestra del plesso Sant’Onofrio, contro l’ASD TT Città di Siracusa.

In A2 femminile, l’Ausonia ha affrontato due gare a Casamassima. La squadra era composta da Sabina Musajeva, al debutto in maglia giallonera, da Claudia Minutoli, anch’essa all’esordio stagionale, e dalle atlete Marina Conciauro e Yulyia Markova. Entrambi gli incontri, contro l’A.S.D. Tennistavolo Norbello “Guilcer” e contro l’ASD TT Ennio Cristofaro, si sono conclusi con il risultato di 3-3. La squadra si mantiene così in una posizione intermedia di classifica, in attesa del concentramento del 14 dicembre al Palasport di Enna, per il quale è previsto anche il rientro di Sidelya Mutlu.

In C1 l’Ausonia ha ottenuto un successo per 5-0 contro lo Sportenjoy Rosa. L’incontro ha visto il confronto tra Maurizio Sofia (Palermo) e suo figlio Simone, schierato dall’Ausonia.

In serie D1, infine, la formazione ennese è stata superata in casa per 5-1 dal Sirio Villarosa.