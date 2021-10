Tennis tavolo: in B/1 vince il TT Ausonia Enna

Lo scorso fine settimana i campionati regionali tennis tavolo sono stati fermi e la Serie A/2 è ferma perché ha già disputato le due giornate di campionato. L’attenzione è stata tutta puntata sulla seconda giornata di campionato nazionale maschile. Per le squadre ennesi non è stato un fine settimana felice, tutte sconfitte tranne il TT AUSONIA ENNA in Serie B/1 ancora a punteggio pieno dopo due giornate.

In Serie A/2 maschile la compagine ennese TT AUSONIA ENNA ha fatto il suo esordio in casa contro la Antoniana TT Pescara: la partita è finita con il punteggio di 2-4 in favore degli ospiti. Registrato il debutto di Lorenzo Lo Verso (al posto di Hristozov Vasil Stoyanov). Da registrare l’ottima prestazione di Daniele Spagnolo che ha fatto il primo punto in Serie A/2 battendo con un netto 3-0 Galdieri, l’altro punto lo ha portato Andrei Labanau contro Giammarino con un altrettanto netto 3-1 finale. Prossimo turno ancora in casa contro TT Ennio Cristofaro che si disputerà a Enna il 7 alle ore 16.

In Serie B/1 maschile la squadra TT AUSONIA ENNA è l’unica della compagine ennese a tornare vittoriosa dopo un’autentica battaglia contro la Polisportiva Galaxi e alla fine la squadra ennese ha vinto per 5-4. Francesco Impallomeni ha fatto un punto, due punti li ha portati Gabriel Grixti. Ha esordito in questa squadra la fortissima Yuliya Markova (gioca in Serie A/2 femminile, e ciò è consentito dal Regolamento, ovvero schierare donne nei campionati maschili) che ha portato due punti. Prossimo impegno in casa contro TT Vi.Ga.Ro. Siracusa.

In Serie B/2 maschile l’EOS ENNA contro il Circolo Etneo si è battuto ma alla fine ha perso per 5-1 con Paolo Alongi che ha perso due partite per 3-2 al quinto set. Il punto l’ha portato Massimo Cavallaro. Il prossimo turno contro un’altra corazzata, iI TT Vi.Ga.Ro Siracusa, il 6 novembre in casa.

In Serie C/1 maschile le due squadre di Enna entrambe TT AUSONIA una ENNA e l’altra IBLEA hanno perso. Pesante lo 0-5 del TT AUSONIA ENNA contro il TT Robur Noto. Per le assenze di Lorenzo Lo Verso (che è passato nella categoria superiore) e Francesco Messa, la squadra è scesa in campo con Andrea Vigiano, Giuseppe Spagnolo e Paolo Di Venti. L’altra squadra, TT AUSONIA IBLEA, impegnata a Palermo contro Sportenjoy si è battuta bene ma alla fine ha perso per 5-2 con 1 punto fatto da Giovanni Guardiano e un altro fatto da Nicoletta Criscione. Prossimo turno Pol. Germaine Lecocq – TT AUSONIA ENNA il 7 novembre e TT AUSONIA IBLEA – Tauromenion il 6 novembre.