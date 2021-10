Tennis tavolo: Spagnolo e Dipietro convocati ad un torneo internazionale

Lo scorso fine settimana tutti i campionati nazionali e regionali maschili e femminili di tennis tavolo sono stati fermi per dare spazio al torneo internazionale “WORLD TABLE TENNIS YOUTH CONTENDER” di Lignano Sabbiadoro destinato ai giovani atleti entrati nel giro delle nazionali giovanili. Vi parteciperanno 213 atleti provenienti da tutto il mondo appartenenti alle categorie Under 11 m/f, Under 13 m/f, Under 15 m/f, Under 17 m/f e Under 19 m/f. Fra i 50 italiani convocati dai responsabili tecnici di categoria due sono di Enna: Daniele Spagnolo (TT Ausonia Enna) e Riccardo Dipietro (Eos Enna) che parteciperanno alla manifestazione.

Spazio alle qualificazioni della “COPPA ITALIA” dei comitati regionali (l’ultima edizione se l’è aggiudicata il TT AUSONIA ENNA).

Il concentramento che si è disputato ieri a Calascibetta è stato il Girone “E” composto da quattro squadre che si dovevano incontrare tutte: il TT CALASCIBETTA “A”, il TT CALASCIBETTA “B”, il TT AUSONIA ENNA e il TT MODICA GIACANTA.

Le prime due squadre classificate passano alla fase successiva e per effetto dei risultati le squadre che si qualificano per la seconda fase sono il TT AUSONIA ENNA e il TT CALASCIBETTA “A”: infatti il derby fra le due squadre di Calascibetta è stato vinto dal TT CALASCIBETTA “A” per 3-0 sul TT CALASCIBETTA ”B”. Della squadra “A” fanno parte Biagio Buscemi, Maurizio Savoca, Carmelo Savoca e Walter Paglia, della squadra “B” fanno parte Pierangelo Acciaro, Piero Angelo Allegra, Attilio Addieri, Francesco Borghese e Carmelo Scavuzzo. Stesso risultato di 3-0 per TT AUSONIA ENNA contro TT Modica Giacanta. Del TT AUSONIA ENNA fanno parte Andrea Ciulla, Giuseppe Greca e Luigi Grimaldi.

Nel secondo turno di partite altrettanti risultati netti, infatti il TT AUSONIA ENNA ha vinto per 3-0 contro il TT CALASCIBETTA “B” e il TT CALASCIBETTA “A” ha battuto sempre 3-0 il TT Modica Giacanta. Il terzo, decisivo e conclusivo turno ha messo di fronte il TT CALASCIBETTA “B” contro il TT Modica Giacanta e qui c’è stata la vittoria degli ennesi di Calascibetta per 3-0, ma soprattutto l’altra sfida tra TT CALASCIBETTA “A” e il TT AUSONIA ENNA doveva decidere chi passa per primo e chi per secondo: l’ha spuntata il TT AUSONIA ENNA che ha vinto per 3-1 lo scontro diretto.