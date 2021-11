Tennis tavolo: i risultati delle squadre ennesi nel weekend

Lo scorso fine settimana, dopo gli impegni internazionali e regionali, sono ripartiti i campionati nazionali e regionali di tennis tavolo, non tutti per via dei concentramenti.

In Serie A/2 maschile si è giocata la terza giornata di campionato che vedeva la compagine ennese TT AUSONIA ENNA impegnata in casa contro il TT Ennio Cristoforo di Casamassima (Ba), capolista, ed è arrivata ancora una sconfitta per 1-4. Buone le prove di Lorenzo Lo Verso e del giovane ennese Daniele Spagnolo, che ha perso entrambe le partite per 3-1, il punto lo ha portato a casa Andrei Labanau contro Samuel Falana. Prossimo impegno domenica 14 novembre a Torre del Greco.

In Serie B/1 maschile l’altra squadra di Enna, TT AUSONIA ENNA, ha giocato sempre in casa contro il TT Vi.Ga.Ro. Siracusa e ha perso per 2-5 con punti fatti da Yuliya Markova e Simone Costanzo, Francesco Impallomeni ha perso tutte e tre le sue partite per 1-3. Prossimo impegno fine settimana contro Fiaccola Castellana Grotte (Ba) fuori casa.

In Serie B/2 maschile l’EOS ENNA ha giocato in casa contro il TT Vi.Ga.Ro. Siracusa e finalmente ha portato a casa la prima vittoria vincendo 5-1 con un punto di Paolo Alongi, due punti di Massimo Cavallaro e due punti di Gabriele Puglisi. Prossimo turno è in programma contro il TT Vittoria fuori casa il 14 novembre.

In Serie C/1 maschile le due squadre di Enna erano impegnate una in casa, il TT AUSONIA IBLEA contro la compagine di Taormina il Tauromenion, e l’altra il TT AUSONIA ENNA fuori casa a Marsala contro la Pol. G. Lecocq. La IBLEA ha vinto per 5-2 con due punti di Giovanni Guardiano, ma soprattutto i tre punti di Nicoletta Criscione. Ha esordito Andrea Ciulla che ha perso due partite pagando il battesimo della categoria superiore. L’altra squadra, TT AUSONIA ENNA, ha perso per 3-5 ed è stata molto sfortunata, infatti oltre all’assenza di Giuseppe Spagnolo sostituito da Luigi Grimaldi che ha perso due partite, ha registrato i due punti di Francesco Messa e un punto di Andrea Vigiano. Prossimo turno TT AUSONIA ENNA-Tauromenion a Taormina e TT AUSONIA IBLEA-TT Vi.Ga.Ro. Siracusa a Siracusa.

E’ partito il Campionato di Serie D/2 maschile con due concentramenti, uno a Enna e l’altro a Caltanissetta, con la disputa di due giornate di campionato. Nel primo si sono disputate le partite TT CALASCIBETTA contro SIRIO VILLAROSA con il risultato di 5-1 con due punti di Ivano Addieri, due punti di Pierangelo Acciaro e un punto di Carmelo Salvaggio per il TT Calascibetta e un punto per Luca Genco per il Sirio Villarosa. La partita fra EOS ENNA e TT ENNA è finita 3-3 con due punti di Serafino Mastroianni e uno di Simone Mangione per l’Eos Enna, due punti di Antonio Bellina e un punto di Giovanni La Paglia per il TT Enna. Si è giocato il derby fra le due squadre di Gela TT Gela”A” contro TT Gela “B” con il risultato di 4-2 e TT Caltanissetta contro G. S. FOLGORE ENNA con il risultato di 4-2 con punti fatti da Gaetano Ferraro e da Giuseppe Lombardo. Per la seconda giornata si è giocata SIRIO VILLAROSA contro EOS ENNA finita 3-3 con due punti di Luca Genco e un punto di Andrea Cassaro per il Sirio Villarosa e un punto di Serafino Mastroianni, un punto di Simone Mangione e un punto di Carmelo Ilacqua per l’Eos Enna. La partita fra TT ENNA e TT CALASCIBETTA è finita con il risultato di 6-0 con due punti di Pierangelo Acciaro, due punti di Ivano Addieri e due punti di Francesco Borghese; TT Gela”A” contro TT Caltanissetta con il risultato di 2-4 e la gara fra G. S. FOLGORE ENNA contro TT Gela “B” finita 4-2 con due punti di Gaetano Ferraro, un punto portato da Giuseppe Lombardo e un punto portato da Adele Vaccaro. La prima classifica vede al comando TT CALASCIBETTA e TT Caltanissetta entrambe con due vittorie a 4 punti e poi via via tutte le altre squadre.