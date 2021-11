Tennis tavolo: 3 primi posti “ennesi” ai campionati regionali

Sono usciti i calendari del Campionato di Serie D/2 maschile che inizierà il 6 e 7 novembre, le squadre ennesi di ping pong sono tutte inserite nel Girone “E” che vedrà ai nastri di partenza 5 formazioni di Enna e provincia e 3 di Caltanissetta e provincia: TT CALASCIBETTA, EOS ENNA, SIRIO VILLAROSA, G. S. FOLGORE ENNA, TT ENNA, TT Caltanissetta e TT Gela”A” e TT Gela “B”. Sono anche usciti i calendari di Serie C Veterani che partirà il 28 novembre e che vede le squadre ennesi nel Girone “C” assieme a squadre di altre province: TT VIRTUS ENNA ”A”, TT VIRTUS ENNA “B”, PIETRAPERZIA 88, TT CALASCIBETTA e CIS L’Incontro Catania, TT Vittoria e G. Boncoraglio Ragusa.

Come annunciato nei giorni scorsi, si è disputato il Torneo Internazionale WORLD TABLE TENNIS YOUTH CONTENDER di Lignano Sabbiadoro dal 24 al 30 ottobre, destinato ai giovani atleti nel giro delle nazionali giovanili, tra i convocati due ennesi: uno presente nella categoria Under 15 maschile, Daniele Spagnolo (TT Ausonia Enna), l’altro Riccardo Dipietro (Eos Enna) nella categoria Under 11 maschile.

Daniele Spagnolo, inserito nel Gruppo 5, si è trovato di fronte lo spagnolo Luca Kindasheli che ha battuto per 3-1 e l’inglese Jakub Piwowar che ha battuto per 3-2, quindi ha superato il turno. Il cammino è proseguito e nel tabellone a eliminazione diretta ha battuto per 3-0 il croato Gabriel, è andato avanti battendo l’altro croato Borna Zohil sempre per 3-0 e si è fermato ai quarti di finale dove ha perso lottando e disputando una gran partita contro lo svedese William Bergnblock per 2-3.

Senz’altro più duro è stato il cammino di Riccardo Dipietro inserito nel Gruppo 3 della categoria Under 11, molto sfortunato all’esordio contro lo spagnolo Reger Quesada che lo ha battuto per 2-3. Ha perso anche contro l’inglese Kacper Piwowar per 1-3. Ha vinto, invece, contro l’austriaco Bela Csomor per 3-1 giungendo così terzo nel suo girone. Per entrambi esperienze positive e occasione di crescita non solo sportiva, ma anche umana.

Nei giorni 30 e 31 ottobre si sono disputati i campionati regionali validi per l’ammissione ai Campionati Nazionali a Gela, presso il modernissimo impianto sportivo del Pala-Livatino, con una massiccia presenza di atleti ennesi che hanno ottenuto buoni risultati.

Sono andati a medaglia Nicola Mangione (Eos Enna) 3° nell’Under 17 maschile, Diego Severino (Pietraperzia 88) 3° nei Veterani 40/50 maschili, Luigi Grimaldi (TT Ausonia Enna) 3° nei Veterani Over 60 maschili, ma soprattutto Simone Mangione (Eos Enna) 2° nell’Under 11 maschile, Giovanni Giordano (TT Virtus Enna) 2° nella V Categoria maschile, Paolo Alongi (Eos Enna) 2° in III Categoria maschile. Due atleti si sono laureati campioni regionali: Nicoletta Criscione (TT Ausonia Enna) nell’Under 17 femminile e Riccardo Dipietro (Eos Enna) che ha vinto due titoli regionali, uno nella sua categoria Under 13 maschile, un altro nella VI Categoria maschile ove sono presenti anche gli adulti e lui in finale ha battuto proprio un Under 19 Giovanni Altesi del TT Mediterraneo Buseto.

Tre primi posti, tre secondi posti e tre terzi posti costituiscono un bilancio positivo.